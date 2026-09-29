Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații

Candidații care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor susține două probe scrise, fiecare cu 20 de întrebări și o durată maximă de 60 de minute. Prima evaluează aptitudinile cognitive, iar cea de-a doua verifică pregătirea în management educațional și legislație școlară.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 29 septembrie 2026 structura probelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat.

Prima probă vizează evaluarea competențelor și aptitudinilor personale ale candidaților și constă într-un test standardizat cu 20 de itemi, care trebuie rezolvat în maximum 60 de minute.

Testul este structurat în trei componente:

*7 itemi de raționament verbal, pentru evaluarea capacității de înțelegere și utilizare eficientă a vocabularului;

*7 itemi de raționament numeric, care verifică interpretarea informațiilor numerice și rezolvarea problemelor matematice;

*6 itemi de raționament logic, pentru evaluarea capacității de analiză și înțelegere a ideilor prin logică și raționament.

Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Răspunsul corect este punctat cu 0,5 puncte, iar evaluarea se realizează automat, prin intermediul platformei informatice.

Pragul de promovare este nota 6, iar proba are caracter eliminatoriu. Nota obținută nu intră în calculul mediei finale, însă rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicare.

Legislația și managementul educațional, a doua probă eliminatorie

Cea de-a doua probă scrisă urmărește evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Și aceasta presupune rezolvarea unui test standardizat cu 20 de itemi, în maximum 60 de minute.

Bibliografia este împărțită astfel:

*25% – Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

*25% – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024;

*20% – Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale;

*10% – Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă;

*10% – Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026;

*10% – Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026.

La fel ca în cazul evaluării competențelor, fiecare item are patru variante de răspuns, un singur răspuns corect și valorează 0,5 puncte. Corectarea este automatizată.

Pentru promovarea probei de management și legislație școlară, candidații trebuie să obțină minimum nota 7. Rezultatul poate fi contestat în 24 de ore de la comunicare.

Ambele probe sunt eliminatorii, ceea ce înseamnă că accesul la etapele următoare ale concursului este condiționat de atingerea pragului minim de promovare la fiecare test.

foto: Inspectoratul Școlar Județean Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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