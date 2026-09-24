Sport

Senzație în „Mica Romă”! CIL Blaj, singura din Liga 3 cu maximum de puncte! Sâmbătă, jocuri interne pentru CIL Blaj, CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir | CSU Alba Iulia, deplasare la Șag!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Senzație în „Mica Romă”! CIL Blaj, singura din Liga 3 cu maximum de puncte! Sâmbătă, jocuri interne pentru CIL Blaj, CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia, deplasare la Șag, vineri!

CIL Blaj este singura formație din cele 96 din Liga 3, cu maximum de puncte după 5 etape! Asta după ce Sepsi Sf. Gheorghe 2 și Avicola Borcea au cunoscut gustul eșecului în runda intermediară.

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De asemenea, gruparea din „Mica Romă” se mândrește cu cel mai mare ecart în fruntea ierarhiei, 5 puncte avans față de ocupanta locului secund, Timișul Șag, pentru blăjeni potrivindu-se perfect arhicunoscuta abordare: „clasament de pus în ramă”

Revenind la jocurile din weekend ale conjudețenilor, seria o începe vineri, la Șag, CS Universitar Alba Iulia, venită după rușinosul set încasat la Pecica (în inferioritate, din minutul 7). Studenții au numai două puncte și alături de Nera Bogodinți sunt singurele echipe ce nu au învins în actualul sezon. Toate meciurile sunt la ora 17.00

CIL Blaj, CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir joacă sâmbătă, ora 17.00.

La Tiur poposește nou-promovata din Deva, 0-3 acasă, primul eșec, cu Unirea Sântana. „Galben-albaștrii” vizează al șaselea succes, dar nu va fi simplu… cu echipa ce are iarăși o deplasare în Alba (0-0 cu CSU)

Pe „Cetate”, o formalitate pentru CSM Unirea Alba Iulia, la a doua reprezentație internă, cu „lanterna roșie”, meci în care e doar chestiunea difeerenței de scor. Nera Bogodinți, reprezentanta localității cu numai 94 de locuitori, condusă de Andreea Ignat, reprezintă clubul-fenomen al momentului în România.

Metalurgistul Cugir a spart gheața la Moldova Nouă și are test pe „Arena Cugir”, cu Viitorul Arad, o echipă incomodă, cu care s-a duelat anul trecut pentru accederea în play-off. Arădenii au remizat la Micești, 2-2 cu CSU, când au revenit de la 0-2, în actul secund, au pierdut la Blaj (1-3, săptămâna trecută, singurul eșec) și au parte de o serie dificilă: deplasare la Cugir și apoi confruntare cu CSM Unirea Alba Iulia

Video: Poli Timișoara, foto: Peter Szilagyi

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