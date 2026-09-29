Mâine | Exercițiu ISU Alba la Kronospan și Kronochem Sebeș: Este simulată gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident în care sunt implicate substanțe periculoase

Exercițiu ISU Alba la Kronospan și Kronochem Sebeș: Este simulată gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident în care sunt implicate substanțe periculoase

ISU Alba va desfășura miercuri, 30 septembrie 2026, de la ora 11.00, un exercițiu de amploare la Kronochem și Kronospan Trading Sebeș, care va simula producerea unui accident în care sunt implicate substanțe periculoase

La acțiune vor participa și forțe din cadrul ISU Sibiu și ISU Mureș.

Potrivit ISU Alba, în data de 30.09.2026, începând cu ora 11.00 vom declanșa un EXERCIȚIU cu forțe și mijloace în teren pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident pe amplasamentul operatorului economic în care sunt implicate substanțe periculoase la nivelul SC KRONOCHEM SRL și SC KRONOSPAN TRANDING SRL Sebeș.

La exercițiu, pe lângă forțele și mijloacele proprii ale ISU Alba, vor participa forțe și mijloace din cadrul ISU Sibiu și ISU Mureș.

Forțele și mijloacele tehnice angrenate vor simula situații de urgență posibile prevăzute în planul de urgență externă.

Vă reamintim ca astfel de exerciții se desfășoară periodic și au ca scop verificarea viabilității planurilor de intervenție, de urgență internă și externă, cooperarea interinstituțională, asigurarea fluxului informațional și nu în ultimul rând evaluarea nivelului de pregătire al personalului în situații complexe.

Reamintim cateva din obiectivele acestor exerciții tactice:

* Verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional, pentru asigurarea gestionării situaţiilor de urgenţă în contextul scenariului exerciţiului;

* Verificarea Planurilor de Urgență Externă pentru prevenirea riscurilor de producere a accidentelor majore care implică substanțe periculoase precum și limitarea consecințelor unor astfel de accidente;

* Verificarea practică a modului şi posibilităţilor de punere în aplicare a Planului Roșu de intervenție;

* Identificarea şi evaluarea tuturor riscurilor şi problemele ce pot apărea la instalațiile şi echipamentele din dotarea operatorului economic;

* Evaluarea stadiului pregătirii personalului cu funcţii de decizie, al forţelor de intervenţie stabilite în planurile operative, al populaţiei şi angajaţilor de pe amplasamentul SC KRONOCHEM SRL și SC KRONOSPAN TRANDING SRL;

* Analiza în cadrul CJSU și CLSU a procesului de luare a deciziilor în cazul producerii unei situații de urgență în contextul scenariului exercițiului;

* Pregătirea efectivelor de intervenţie şi a populaţiei pentru cunoaşterea modului de comportare, acţiune şi intervenţie.

Asigurăm cetățenii că suntem pregătiți să intervenim în diferite situații de urgență, iar prin aceste exerciții ne menținem pregătirea la un nivel ridicat.

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