Mâine | Exercițiu ISU Alba la Kronospan și Kronochem Sebeș: Este simulată gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident în care sunt implicate substanțe periculoase
Exercițiu ISU Alba la Kronospan și Kronochem Sebeș: Este simulată gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident în care sunt implicate substanțe periculoase
ISU Alba va desfășura miercuri, 30 septembrie 2026, de la ora 11.00, un exercițiu de amploare la Kronochem și Kronospan Trading Sebeș, care va simula producerea unui accident în care sunt implicate substanțe periculoase
La acțiune vor participa și forțe din cadrul ISU Sibiu și ISU Mureș.
Potrivit ISU Alba, în data de 30.09.2026, începând cu ora 11.00 vom declanșa un EXERCIȚIU cu forțe și mijloace în teren pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident pe amplasamentul operatorului economic în care sunt implicate substanțe periculoase la nivelul SC KRONOCHEM SRL și SC KRONOSPAN TRANDING SRL Sebeș.
La exercițiu, pe lângă forțele și mijloacele proprii ale ISU Alba, vor participa forțe și mijloace din cadrul ISU Sibiu și ISU Mureș.
Forțele și mijloacele tehnice angrenate vor simula situații de urgență posibile prevăzute în planul de urgență externă.
Vă reamintim ca astfel de exerciții se desfășoară periodic și au ca scop verificarea viabilității planurilor de intervenție, de urgență internă și externă, cooperarea interinstituțională, asigurarea fluxului informațional și nu în ultimul rând evaluarea nivelului de pregătire al personalului în situații complexe.
Reamintim cateva din obiectivele acestor exerciții tactice:
* Verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional, pentru asigurarea gestionării situaţiilor de urgenţă în contextul scenariului exerciţiului;
* Verificarea Planurilor de Urgență Externă pentru prevenirea riscurilor de producere a accidentelor majore care implică substanțe periculoase precum și limitarea consecințelor unor astfel de accidente;
* Verificarea practică a modului şi posibilităţilor de punere în aplicare a Planului Roșu de intervenție;
* Identificarea şi evaluarea tuturor riscurilor şi problemele ce pot apărea la instalațiile şi echipamentele din dotarea operatorului economic;
* Evaluarea stadiului pregătirii personalului cu funcţii de decizie, al forţelor de intervenţie stabilite în planurile operative, al populaţiei şi angajaţilor de pe amplasamentul SC KRONOCHEM SRL și SC KRONOSPAN TRANDING SRL;
* Analiza în cadrul CJSU și CLSU a procesului de luare a deciziilor în cazul producerii unei situații de urgență în contextul scenariului exercițiului;
* Pregătirea efectivelor de intervenţie şi a populaţiei pentru cunoaşterea modului de comportare, acţiune şi intervenţie.
Asigurăm cetățenii că suntem pregătiți să intervenim în diferite situații de urgență, iar prin aceste exerciții ne menținem pregătirea la un nivel ridicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii
Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a susținut un moment artistic în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului „Armoniile copilăriei”, desfășurat în perioada 25-26 septembrie, la Casa de Cultură a Studenților din […]
30 septembrie 2026 | Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești
Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Apuseni continuă lucrările de modernizare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești. Miercuri, 30 septembrie 2026, între orele 09:00 și 17:00, sunt programate lucrări de revizie tehnică la cele două posturi de transformare […]
Video | Sfaturile Poliției Alba pentru tinerii care participă la Balul Bobocilor: Recomandări pentru o petrecere în siguranță
Sfaturile Poliției Alba pentru tinerii care participă la Balul Bobocilor: Recomandări pentru o petrecere în siguranță Polițiștii din Alba le-au transmis mai multe recomandări elevilor care urmează să participe la Balul Bobocilor, pentru prevenirea incidentelor și desfășurarea evenimentelor în siguranță. Astfel, polițiștii din Alba transmit că de la începutul acestui an școlar, în cadrul activităților […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele
250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele Ministerul Educației și...
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații Candidații care aspiră la funcțiile de director și director...
Știrea Zilei
Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia
Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de...
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67...
Curier Județean
Foto | Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii
Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii...
30 septembrie 2026 | Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești
Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești SC APA CTTA SA ALBA...
Politică Administrație
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline Miercuri, Parlamentul nu votează doar...
Foto | Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni banii
Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...