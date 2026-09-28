Foto | România, seară de coșmar în Liga Națiunilor: 2-4 (1-3) cu Bosnia-Herțegovina pe „Arena Națională”. Nicolae Stanciu, „căpitan” și contribuție la primul gol al selecționatei lui Hagi
România, seară de coșmar în Liga Națiunilor: 2-4 (1-3) cu Bosnia-Herțegovina pe „Arena Națională”. Nicolae Stanciu, „căpitan” și contribuție la primul gol al selecționatei lui Hagi
Naționala de fotbal a României a trăit și le-a pricinuit suporterilor o seară de coșmar, luni, 28 septembrie 2026, pe „Arena Națională”.
„Tricolorii” au fost învinși categoric de Bosnia-Herțegovina, suferind a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 în deplasare cu Suedia.
Bosnia-Herțegovina s-a impus cu 4-2 (3-1) la București.
Pentru învingători au marcat Gigović (12), Muharemović (19), Tabaković (40) și Mahmic (55)
Golurile naționalei României au fost înscrise de Bîrligea (28) și Cicâldău (62).
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu, titularizat în premieră în noua ediție a Ligii Națiunilor, a purtat banderola de căpitan de echipă și a inițiat faza primului gol al selecționatei lui Gică Hagi din partida cu Bosnia-Herțegovina. Stanciu a fost înlocuit aproape de jumătatea reprizei secunde de Moruțan.
Un alt fotbalist cu origini în Alba, Vlad Dragomir, a fost titular și integralist.
Următorul meci al României în Liga Națiunilor va fi vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 21.45, în deplasare cu Polonia.
România: Radu – Coubiș, Burcă (81, Strata), M. Ilie, Eissat – N. Stanciu (65, Moruțan), Screciu (46, D. Matei), Dragomir – Olaru (46, Cicâldău) – Bîrligea, Mihăilă (46, L. Munteanu)
Pe bancă: Hindrich, Cojocaru, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, A. Borza, Cîrjan
Selecționer: Gheorghe Hagi
Bosnia: Zlomislic – Memic, Katic, Muhamerovic, Kolasinac (81, Mujakic) – Gigovic (81, Tahirovic), Mahmic (63, Demirovic), Basic – Bajraktarevic (63, Hasic) , Tabakovic (74, Lukic), Alajbegovic
Pe bancă: Jurkas, Hamzic, Malic, Smajlovic, Ducir, Sunjic, Radeljic
Selecționer: Sergej Barbarez
sursa foto: frf.ro
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