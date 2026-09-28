Sport

Foto | România, seară de coșmar în Liga Națiunilor: 2-4 (1-3) cu Bosnia-Herțegovina pe „Arena Națională”. Nicolae Stanciu, „căpitan” și contribuție la primul gol al selecționatei lui Hagi

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

România, seară de coșmar în Liga Națiunilor: 2-4 (1-3) cu Bosnia-Herțegovina pe „Arena Națională”. Nicolae Stanciu, „căpitan” și contribuție la primul gol al selecționatei lui Hagi

Naționala de fotbal a României a trăit și le-a pricinuit suporterilor o seară de coșmar, luni, 28 septembrie 2026, pe „Arena Națională”.

„Tricolorii” au fost învinși categoric de Bosnia-Herțegovina, suferind a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 în deplasare cu Suedia.

Bosnia-Herțegovina s-a impus cu 4-2 (3-1) la București.

Pentru învingători au marcat Gigović (12), Muharemović (19), Tabaković (40) și Mahmic (55)

Golurile naționalei României au fost înscrise de Bîrligea (28) și Cicâldău (62).

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu, titularizat în premieră în noua ediție a Ligii Națiunilor, a purtat banderola de căpitan de echipă și a inițiat faza primului gol al selecționatei lui Gică Hagi din partida cu Bosnia-Herțegovina. Stanciu a fost înlocuit aproape de jumătatea reprizei secunde de Moruțan.

Un alt fotbalist cu origini în Alba, Vlad Dragomir, a fost titular și integralist.

Următorul meci al României în Liga Națiunilor va fi vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 21.45, în deplasare cu Polonia.

România: Radu – Coubiș, Burcă (81, Strata), M. Ilie, Eissat – N. Stanciu (65, Moruțan), Screciu (46, D. Matei), Dragomir – Olaru (46, Cicâldău) – Bîrligea, Mihăilă (46, L. Munteanu)

Pe bancă: Hindrich, Cojocaru, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, A. Borza, Cîrjan

Selecționer: Gheorghe Hagi

Bosnia: Zlomislic – Memic, Katic, Muhamerovic, Kolasinac (81, Mujakic) – Gigovic (81, Tahirovic), Mahmic (63, Demirovic), Basic – Bajraktarevic (63, Hasic) , Tabakovic (74, Lukic), Alajbegovic

Pe bancă: Jurkas, Hamzic, Malic, Smajlovic, Ducir, Sunjic, Radeljic

Selecționer: Sergej Barbarez

sursa foto: frf.ro

articol în curs de actualizare

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt jucător cu origini în Alba mizează selecționerul Gică Hagi

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

28 septembrie 2026

De

Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt jucător cu origini în Alba mizează selecționerul Gică Hagi Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu va fi liderul echipei naționale în meciul cu Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, programat luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21.45, pe „Arena Națională” din Capitală. Nicolae Stanciu a fost […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj, liderul Seriei 7 din Liga 3, super amical cu CFR Cluj: Când va avea loc partida

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

28 septembrie 2026

De

CIL Blaj, liderul Seriei 7 din Liga 3, super amical cu CFR Cluj: Când va avea loc partida Marți, 29 septembrie 2026, liderul Seriei 7 din Liga 3 de fotbal, CIL Blaj va juca un super amical cu prim-divizionara CFR Cluj. Partida de marți după amiază se va disputa de la ora 16.00 la Baza […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Belgrad, la Futog Open 2026, puternic turneu internațional la polo feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

28 septembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat pe locul 2 la Belgrad, la Futog Open 2026, puternic turneu internațional la polo feminin CSM Unirea Alba Iulia s-a clasat pe locul secund al turneului de polo pe apă feminin de la Belgrad, Futog Open 2026. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, […]

Citește mai mult