Curier Județean

Drumul DC32 din Crăciunelu de Sus, gata de modernizare pe tronsonul 1: Undă verde din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Drumul DC32 din Crăciunelu de Sus, gata de modernizare pe tronsonul 1: Undă verde din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat că proiectul „Modernizare Drum Comunal DC32 Tronsonul 1“, din satul Crăciunelu de Sus, comuna Cetatea de Baltă, nu va fi supus evaluării impactului asupra mediului. Titularul proiectului este Primăpria Cetatea de Baltă. Decizia a fost luată după consultările din ședința Comisiei de analiză tehnică (CAT) din 27 octombrie 2026. 

Petrecerea Divorțaților

Ce prevede proiectul

Lucrările vizează refacerea unui tronson de 1.230 de metri, între km 0+000 și km 1+230, pe un teren aflat în extravilan, a cărui folosință actuală este chiar cea de drum. Structura rutieră propusă cuprinde patru straturi: 4 cm de beton asfaltic BA16, 6 cm de beton asfaltic BAD 22.4, 12 cm de piatră spartă compactată, plus reprofilarea pietruirii existente.

Drumul va avea o singură bandă de circulație, cu o parte carosabilă de 4 metri, benzi de încadrare de câte 0,25 metri și acostamente din piatră spartă de câte 0,5 metri pe fiecare parte. Platforma va avea 5,5 metri lățime. Panta transversală a părții carosabile este de 2,5% spre șanț, iar cea a acostamentelor, de 4%.

Apele pluviale vor fi colectate prin șanțuri de pământ. Continuitatea șanțurilor în dreptul accesurilor va fi asigurată prin podețe tubulare din tuburi corugate cu diametrul de 300 mm. Pentru evacuarea apelor către emisar sunt prevăzute două podețe transversale de 800 mm, la km 0+474 și km 1+175. Lucrările nu traversează cursuri de apă cadastrate sau necadastrate.

foto: arhivă (rol ilustrativ)

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