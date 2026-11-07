Actualitate

Avertismentul unui cunoscut economist cu privire la economia României: ,,Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Avertismentul unui cunoscut economist cu privire la economia României: ,,Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027”

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscurilor economice cu care s-ar putea confrunta România în primul trimestru din 2027, pe fondul evoluțiilor negative din piața muncii, al scăderii salariului mediu net și al reducerii consumului.

Petrecerea Divorțaților

Mesajul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Ai văzut filmul „Don’t Look Up“ / „Nu te uita în sus“? Așa suntem noi acum în România. Spre România vine cu viteză un asteroid economic. Dar oamenii sunt preocupați de cu totul alte lucruri. Îți spun ce rapoarte economice s-au publicat săptămâna aceasta.

România a pierdut 80.000 de angajați în ultimul an din cauza închiderilor de firme și a concedierilor. În iulie 2026 sunt 5.100.000 de angajați, în scădere cu 80.000 față de anul trecut.

Salariul mediu net în august a scăzut cu 2,3% față de iulie

România are cel mai mare șomaj în rândul tinerilor din Europa. 30,8% dintre tinerii sub 25 de ani nu lucrează. Este cel mai mare procent dintre țările din Europa. Următoarele țări, ca procent, sunt Palestina și Angola.

În septembrie România are cea mai mare scădere a consumului din Europa În septembrie 2026 consumul a scăzut cu 2,5% față de septembrie 2025. Care septembrie 2025 scăzuse cu 3% față de septembrie 2024.

Inflația în producție este cea mai mare din Europa și cea mai mare din ultimii 3 ani

Inflația în sectorul de producție în septembrie 2026 este de 13,8%. Această inflație este inflația din amonte, care în câteva luni va ajunge la populație.

Concluzii

Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027. Să fie economie!

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Se mai poate solicita ajutorul pentru încălzire după începerea sezonului rece? De când se acordă sprijinul financiar și cine poate primi ajutorul pentru încălzirea locuinței

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

7 noiembrie 2026

De

Se mai poate solicita ajutorul pentru încălzire după începerea sezonului rece? De când se acordă sprijinul financiar și cine poate primi ajutorul pentru încălzirea locuinței Solicitările pentru primirea ajutorului de încălzire a locuinței pot fi depuse și după începerea sezonului rece 2026-2027. Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile legale pot beneficia de sprijin încă […]

Citește mai mult

Actualitate

Ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie 2026: Până când se pot depune cererile. Anunțul făcut de ANPIS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

7 noiembrie 2026

De

Ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie 2026: Până când se pot depune cererile. Anunțul făcut de ANPIS Românii care au nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 trebuie să depună cererile la primărie până la data de 20 noiembrie pentru a beneficia de sprijin începând din această lună, informează Agenția Națională […]

Citește mai mult

Actualitate

Adaos comercial plafonat la toate alimentele? Ce spune ministrul Finanțelor despre propunere

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

7 noiembrie 2026

De

Adaos comercial plafonat la toate alimentele? Ce spune ministrul Finanțelor despre propunere Propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de extindere a plafonării adaosului comercial la toate produsele alimentare din magazine a ajuns în atenția Guvernului. Măsura ar putea schimba regulile de comercializare pentru întregul sector alimentar, însă aplicarea sa depinde de o analiză economică și bugetară. […]

Citește mai mult