Avertismentul unui cunoscut economist cu privire la economia României: ,,Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027”
Avertismentul unui cunoscut economist cu privire la economia României: ,,Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027”
Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscurilor economice cu care s-ar putea confrunta România în primul trimestru din 2027, pe fondul evoluțiilor negative din piața muncii, al scăderii salariului mediu net și al reducerii consumului.
Mesajul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:
Ai văzut filmul „Don’t Look Up“ / „Nu te uita în sus“? Așa suntem noi acum în România. Spre România vine cu viteză un asteroid economic. Dar oamenii sunt preocupați de cu totul alte lucruri. Îți spun ce rapoarte economice s-au publicat săptămâna aceasta.
România a pierdut 80.000 de angajați în ultimul an din cauza închiderilor de firme și a concedierilor. În iulie 2026 sunt 5.100.000 de angajați, în scădere cu 80.000 față de anul trecut.
Salariul mediu net în august a scăzut cu 2,3% față de iulie
România are cel mai mare șomaj în rândul tinerilor din Europa. 30,8% dintre tinerii sub 25 de ani nu lucrează. Este cel mai mare procent dintre țările din Europa. Următoarele țări, ca procent, sunt Palestina și Angola.
În septembrie România are cea mai mare scădere a consumului din Europa În septembrie 2026 consumul a scăzut cu 2,5% față de septembrie 2025. Care septembrie 2025 scăzuse cu 3% față de septembrie 2024.
Inflația în producție este cea mai mare din Europa și cea mai mare din ultimii 3 ani
Inflația în sectorul de producție în septembrie 2026 este de 13,8%. Această inflație este inflația din amonte, care în câteva luni va ajunge la populație.
Concluzii
Eu cred că asteroidul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027. Să fie economie!
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