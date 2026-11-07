7 noiembrie 2026 | Aiudul marchează 733 de ani de atestare documentară. O istorie de peste șapte secole, între rădăcini medievale, patrimoniu și identitate locală

Aiudul marchează 733 de ani de atestare documentară. O istorie de peste șapte secole, între rădăcini medievale, patrimoniu și identitate locală

Municipiul Aiud marchează astăzi, 7 noiembrie 2026 împlinirea a 733 de ani de la prima menționare documentară, un moment de referință pentru istoria uneia dintre cele mai vechi așezări urbane din județul Alba. Prima atestare documentară, datată 7 noiembrie 1293, reprezintă un reper important în evoluția localității și oferă prilejul unei incursiuni în trecutul său medieval, în dezvoltarea comunității și în patrimoniul istoric și cultural păstrat până în prezent.

Prezența bastioanelor care purtau numele breslelor reflectă importanța organizării meșteșugărești și rolul comunităților profesionale în apărarea și dezvoltarea orașului medieval.

În secolul al XV-lea, Aiudul avea deja o structură urbană consolidată, iar în anul 1462 localitatea a primit statutul de oraș-târg, fapt care confirmă evoluția sa economică și administrativă.

Cetatea nu este doar un monument de arhitectură, ci și o mărturie a vieții comunitare din Transilvania medievală, a organizării economice și a diversității culturale care au caracterizat această regiune.

Aiudul, un centru de educație și cultură

De-a lungul secolelor, Aiudul s-a afirmat și ca un important centru educațional și cultural al Transilvaniei. Un rol esențial în această evoluție l-a avut Colegiul Bethlen Gábor, instituție cu o tradiție istorică îndelungată, legată de dezvoltarea învățământului și a vieții intelectuale din regiune.

Istoria colegiului este strâns legată de personalitatea principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen, care a susținut dezvoltarea educației și a instituțiilor culturale. După mutarea colegiului la Aiud, orașul a devenit un reper important pentru învățământul confesional și pentru formarea generațiilor de intelectuali.

Această tradiție educațională a contribuit la profilul cultural al localității și la consolidarea statutului său de centru urban cu o identitate distinctă în peisajul transilvănean.

Patrimoniul arhitectural al Aiudului, clădirile istorice, instituțiile de învățământ și monumentele religioase alcătuiesc împreună o imagine a evoluției unei comunități în care educația și cultura au ocupat un loc important.

„733 de ani de istorie, tradiție și identitate locală”

,,La 7 noiembrie 1293, Aiudul era menționat pentru prima dată într-un document oficial. De atunci, generații întregi au construit povestea acestui oraș pe care îl numim acasă.

Astăzi sărbătorim istoria unui oraș al artelor, al vinului și al trandafirilor, un loc cu tradiții, cultură și oameni care îi dau identitate și valoare.

Sunt mândru de istoria Aiudului și cred că avem datoria să-i respectăm trecutul și să-i construim un viitor pe măsură.

La mulți ani, Aiud! La mulți ani, aiudeni!”, a transmis primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

Secțiune Știri sub articolul principal