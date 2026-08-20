Anunț de participare: Procedură proprie – servicii de catering PNMS Șugag 2026-2027

COMUNA ȘUGAG, cu sediul în loc. Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, cod poștal 517775, județul Alba, CUI 4562427, telefon 0258 746 177, e-mail [email protected], anunță organizarea unei proceduri proprii pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect: „Furnizare pachet alimentar în cadrul Programului național „Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii Grădiniței cu Program Normal Șugag, Grădiniței cu Program Normal Martinie, Școlii Primare Martinie, Gradinita cu program prelungit Dobra și Școlii Gimnaziale Șugag, comuna Șugag, județul Alba – anul școlar 2026-2027”.

Element Informație Cod CPV principal 55524000-9 – Servicii de catering pentru școli (Rev. 2) Beneficiari și cantitate 282 beneficiari/zi; maximum 48.222 porții Valoare estimată 716.813,51 lei fără TVA Sursa de finanțare bugetul de stat prin PNMS și bugetul local, după caz; componenta 2027 este condiționată de continuarea programului și aprobarea creditelor Durata cursurile din anul școlar 2026-2027; perioada din 2027 este opțională și se activează numai după continuarea legală a PNMS și aprobarea finanțării Locul prestării Șugag, Martinie si Dobra – cele cinci unități/structuri de învățământ indicate în documentație Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț: preț 40%, pondere materie primă 50%, distanta rutiera 10% Clarificări până la 26.08.2026, ora 12:00, la [email protected] sau la registratura autorității Depunerea ofertelor până la 02.09.2026, ora 10:00, la registratura COMUNA ȘUGAG, loc. Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, cod poștal 517775, județul Alba, program luni-vineri, 07:00-15:00, în plic sigilat Deschiderea ofertelor 02.09.2026, ora 10:30

Documentația se obține gratuit și integral prin solicitare transmisă la [email protected] sau, la cerere, de la registratura autorității, în programul luni-vineri, 07:00-15:00. Autoritatea o transmite în aceeași zi și cel târziu în prima zi lucrătoare următoare înregistrării solicitării. Persoană/structură de contact: Compartimentul achiziții publice, telefon 0258 746 177, e-mail [email protected].

Prezentul anunț reprezintă mijlocul de publicitate generală al procedurii. Orice modificare substanțială, prelungire a termenului ori anulare înainte de data-limită va fi anunțată printr-un nou anunț într-un ziar de circulație județeană și transmisă operatorilor înscriși în registrul de distribuție.

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