Economie

Comunicat de presă – 30 septembrie 2026: Lansare proiect „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 3”

Dana Opruta

Publicat

acum 36 de minute

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Petrecerea Divorțaților

Comunicat lansare proiect

Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 3

Scopul proiectului: Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a 117 locuințe din municipiul Blaj, prin reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de Ic

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BLAJ

Perioada de implementare: 25.08.2026-25.07.2028

Valoarea totală a proiectului (Lei)                           Valoarea cofinanțării UE (lei)

12.758.077,67                                                                     12.143.776,70

Rezumat proiect și activități:

Proiectul urmărește creșterea performanței energetice a trei clădiri rezidențiale din municipiul Blaj: blocul 16A de pe str. Eroilor (64 de locuințe), blocul de pe str. Eroilor nr. 28 (30 de locuințe) și blocul 12 de pe str. Gheorghe Doja (23 de locuințe).

în cadrul proiectului sunt prevăzute elaborarea documentațiilor tehnico-economice, obținerea avizelor și autorizațiilor, organizarea achizițiilor, executarea și monitorizarea lucrărilor.

Intervențiile includ reabilitarea termică a clădirilor, refacerea instalațiilor electrice din spațiile comune și modernizarea iluminatului cu corpuri eficiente energetic, instalarea de pompe de căldură aer-aer în apartamente și montarea unor sisteme fotovoltaice cu acumulatori.

Intervențiile includ îmbunătățirea performanței termo-energetice a anvelopei clădirilor, modernizarea instalațiilor și a sistemelor de iluminat din spațiile comune, montarea unor corpuri de iluminat eficiente energetic, instalarea unor sisteme alternative de încălzire cu pompe de căldură aer-aer și utilizarea energiei regenerabile prin intermediul panourilor fotovoltaice.

Indicatorii proiectului vizează îmbunătățirea performanței energetice pentru cele 117 locuințe, reducându-se: Consumul anual de energie primară de la 1.659,40 kWh/m2, an la 343,90 kWh/m2, an; Emisile de gaze cu efect de seră estimate de la 305,60 kgCO2/m2, an la 46,60 kgCO2/m2,an; Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire de la 1.150,8 kWh/m2 an, la 140,60 kWh/m2. Obiectivele specifice prevăd reduceri de 78,78% pentru consumul de energie primară, 85,04% pentru emisiile de GES și 79,28% pentru consumul anual specific de energie finală pentru încălzire.

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