Anunț de mediu – 28 septembrie 2026: Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ, în vederea amenajării unei zone mixte de agrement și servicii în localitatea Petrești
Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ, în vederea amenajarii unei zone mixte de agrement și servicii în localitatea Petrești – extravilan, CF 81945, nr. cad. 3336 , jud. Alba.
S.C. LINCOLN PLUS S.R.L., prin Cibu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sebeș, strada Schweighofer nr. 6, județul Alba, titular al proiectului de plan „Introducere în intravilan în vederea amenajării unei zone mixte de agrement și servicii”, cu amplasamentul în municipiul Sebeș, localitatea Petrești, extravilan, CF 81945, nr. cadastral 3336, județul Alba, anunță publicul interesat că s-a elaborat și s-a depus la DJM Alba prima versiune a planului menționat, în vederea solicitării avizului de mediu.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul DJM Alba, strada Lalelelor nr. 7B, precum și la sediul titularului, S.C. LINCOLN PLUS S.R.L., strada Schweighofer nr. 6, municipiul Sebeș, județul Alba, în zilele de luni până joi, între orele 09:00 și 14:30, iar vineri, între orele 09:00 și 13:00.
Observațiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul DJM Alba, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț.
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