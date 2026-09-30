Comunicat de presă – 30 septembrie 2026: Lansare proiect „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 4 componente – Cerere 1”
Comunicat lansare proiect
Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 4 componente – Cerere 1
Scopul proiectului: Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a 102 locuințe din municipiul Blaj, prin reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de locuire.
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BLAJ
Perioada de implementare: 24.08.2026-24.07.2028
Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)
12.170.172,23 11.860.245,40
Rezumat proiect și activități:
Proiectul urmărește creșterea eficienței energetice a patru blocuri rezidențiale din municipiul Blaj și reabilitarea a 102 locuințe: Eroilor nr. 13 (50 de locuinț e), Eroilor nr. 14 (20 de locuințe), Eroilor nr. 15 (20 de locuințe) și Gării nr. 3 (12 locuințe).
Activitățile includ elaborarea documentațiilor tehnico-economice, obținerea avizelor și autorizațiilor, organizarea achizițiilor, execuția și monitorizarea lucrărilor. Se vor termoizola pereții exteriori cu vată minerală bazaltică și înlocui tâmplăria cu ferestre PVC cu trei foi de geam termoizolant. Se va înlocui învelitoarea din țiglă ceramică cu una ușoară din tablă metalică, se va reface sistemul de colectare a apelor pluviale și trotuarul perimetral și se va hidroizola soclul. În spațiile comune se vor reface instalațiile electrice și se vor monta corpuri de iluminat LED cu senzori de miș care. Fiecare apartament va beneficia de o pompă de căldură aer-aer conectată la panouri fotovoltaice cu acumulatori de 5 kWh.
Rezultatul centralizat pentru cele 102 locuințe: consumul anual de energie primară scade de la 2.075,1 la 462,6 kWh/m2/an, emisiile de gaze cu efect de seră de la 398,7 la 61,6 kgCO2/m2/an, iar consumul anual specific de energie finală pentru încălzire de la 1.436,4 la 207 kWh/m2/an. Indicatorul suplimentar pentru încălzire: valoarea de referință este 366,470 kWh/m2/an, iar ținta este 52,290 kWh/m2/an. La nivelul programului: consumul anual de energie primară este estimat să scadă de la 3.343,800 la 740,260 MWh/an, iar emisiile estimate de GES de la 650,460 la 99,140 tone CO2 echivalent/an. Obiectivele specifice prevăd reduceri de 76,27% pentru consumul de energie primară, 84% pentru emisiile de GES și 85,58% pentru consumul anual specific de energie finală pentru încălzire.
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