Antrenorul albaiulian George Țălnar, la FC Botoșani, în staff-ul tehnic al prim-divizionarei! Debut, vineri, cu FC Voluntari
Antrenorul albaiulian George Țălnar a făcut un pas important în carieră, din această săptămână activând la prim-divizionara FC Botoșani!
George Țălnar (45 de ani) a ajuns la FC Botoșani, având mai multe atribuții la clubul lui Valeriu Iftime. George Țălnar va colabora cu Marius Croitoru, debutul producându-se vineri, în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, penultima clasată, primul de după pauza cauzată de acțiunile echipelor naționale.
Moldovenii sunt în criză, cu un punct în ultimele 4 jocuri, pe poziția a 12-a, în zona minată a ierarhiei
George Țălnar, fiul antrenorului dinamovist Cornel Țălnar, a activat la Metalul Buzău până în vară, f fost aproape de ASA Tg. Mureș, însă mutarea nu s-a produs, iar acum două luni a preluat Performanța Ighiu, substituindu-l pe Ciprian Selagea, echipă ce activează în Superliga Alba (al patrulea eșalon). Ultimul meci a fost 3-1 în deplasare cu Spicul Daia Română, ighienii clasându-se pe locul 6, cu 11 puncte, în 12 etape. În locul său, în ultimele meciuri din acest an, va rămâne Florin Codleanu.
„Dacă nu câştigăm cu cei de la Voluntari, care nu e o echipă slabă, dar, ca orice meci, trebuie să-l tratezi cu cea mai mare atenţie şi motivaţie… Sper să câştigăm, dacă nu câştigăm, va fi complicat pentru Botoşani. Dacă nu câştigăm aici e greu. Trebuie să mă gândesc foarte serios la lucrurile astea, chiar de schimbare.
(n.r. Vă gândiţi la schimbarea antrenorului?) Da, la orice, trebuie să iau o măsură. Aşa cum sunt acum, dacă mă ţine la respect, fotbalistic vorbind, Voluntariul, atunci am o problemă mare de tot.
Echipa de pe penultimul loc nu te poate subordona acasă. E clar că trebuie o schimbare, dar sunt convins că Marius ştie ce are de făcut. Sper să apară câţiva jucători care au lipsit şi să jucăm ce trebuie”, anunța Iftime ]nainte de întreruperea campionatului, la Prima Sport.
FC Bpotoșani este fără victorie în campionat de la începutul lunii octombrie. Finanţatorul a avertizat că un eşec pe teren propriu contra ilfovenilor va duce inevitabil la măsuri drastice, inclusiv la schimbarea băncii tehnice
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