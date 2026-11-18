Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Prețurile la benzină și motorină se mențin constante, miercuri, 18 noiembrie 2026, însă au scăzut față de acum o săptămână. Astăzi, la Alba Iulia, un litru de benzină costă în medie 9,37 lei, în timp ce un litru de motorină ajunge la 10,71 lei.

Prețul carburanților în Alba Iulia, miercuri, 18 noiembrie 2026:

OMV:

Motorină – 10.73 lei

Benzină – 9.39 lei

Petrom:

Motorină – 10.67 lei

Benzină – 9.33 lei

Lukoil:

Motorină – 10.70 lei

Benzină – 9.36 lei

Mol:

Motorină – 10.73 lei

Benzină – 9.39 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.73 lei

Benzină – 9.39 lei

Pentru comparație, pe data de 13 noiembrie un litru de benzină costa 9,78 lei/litru, în timp ce cel de motorină 10,76 lei/litru.

Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.

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