18 noiembrie 2026 | Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile la benzină și motorină se mențin constante, miercuri, 18 noiembrie 2026, însă au scăzut față de acum o săptămână. Astăzi, la Alba Iulia, un litru de benzină costă în medie 9,37 lei, în timp ce un litru de motorină ajunge la 10,71 lei.
Prețul carburanților în Alba Iulia, miercuri, 18 noiembrie 2026:
OMV:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.39 lei
Petrom:
- Motorină – 10.67 lei
- Benzină – 9.33 lei
Lukoil:
- Motorină – 10.70 lei
- Benzină – 9.36 lei
Mol:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.39 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.39 lei
Pentru comparație, pe data de 13 noiembrie un litru de benzină costa 9,78 lei/litru, în timp ce cel de motorină 10,76 lei/litru.
Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.
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