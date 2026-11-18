Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ 107 B, în județul Sibiu: Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în trafic, pe DJ 107 B, în localitatea Păuca, din județul Sibiu. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 19:45, în localitatea Păuca, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 107 B, de către un tânăr în vârstă de 23 de ani, din județul Alba.

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că dreptul tânărului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat.

În cauză, la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului , s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul având acest drept suspendat.

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