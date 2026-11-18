E jale! România a avut, în octombrie 2026, cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat
E jale! România a avut, în octombrie 2026, cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat
România a înregistrat, în luna octombrie, cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 7%, aproape dublă față de media comunitară de 4%. La polul opus s-au situat Suedia, cu 0,6%, și Cehia și Danemarca, ambele cu 2,1%, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.
La nivelul UE, rata anuală a inflaţiei, în octombrie, a fost de 4%, comparativ cu 3,8%, în septembrie.
„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,6%), Cehia şi Danemarca (ambele cu 2,1%). Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (7,0%), Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,9%)”, arată, miercuri, Eurostat, conform Mediafax.
Comparativ cu septembrie 2026, inflaţia anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în două şi a crescut în şaisprezece.
România ocupa primul loc în UE şi în septembrie în topul ţărilor cu cea mai mare rată anuală a inflaţiei, cu un nivel de 6,5%, faţă de o medie de 3,8% pentru statele membre, fiind urmată de Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,6%), potrivit Eurostat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
18-19 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 18 noiembrie 2026, o nouă avertizare hidrologică, valabilă până joi, 19 noiembrie 2026, la ora 16:00. Sunt vizate mai multe râuri din țară, inclusiv cursuri de apă din județul […]
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României Președintele PNL, Ilie Bolojan va fi prezent la Alba Iulia marți, 1 Decembrie 2026, pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, potrivit […]
Aplicația „Titluri de proprietate” a fost repusă în funcțiune: Când revine MyEterra
Aplicația „Titluri de proprietate” a fost repusă în funcțiune: Când revine MyEterra ANCPI a anunțat miercuri, 18 noiembrie 2026 reluarea funcționării aplicației „Titluri de proprietate”, integrată în sistemul eTerra, după atacul cibernetic din luna iulie. Primăriile, notarii publici, persoanele autorizate în cadastru și instituțiile statului pot accesa din nou documentele. În schimb, MyEterra, inclusiv serviciul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! România a avut, în octombrie 2026, cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat
E jale! România a avut, în octombrie 2026, cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat România a înregistrat, în...
18-19 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Știrea Zilei
Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de 800 de locuitori. Comunele care depășesc 5.000 de hectare să fie exceptate”
Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de...
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de vânt
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de...
Curier Județean
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ 107 B, în județul Sibiu: Ce au descoperit polițiștii
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ...
18 noiembrie 2026 | Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș Prețurile la...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...