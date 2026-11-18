România a înregistrat, în luna octombrie, cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 7%, aproape dublă față de media comunitară de 4%. La polul opus s-au situat Suedia, cu 0,6%, și Cehia și Danemarca, ambele cu 2,1%, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

La nivelul UE, rata anuală a inflaţiei, în octombrie, a fost de 4%, comparativ cu 3,8%, în septembrie.

„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,6%), Cehia şi Danemarca (ambele cu 2,1%). Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (7,0%), Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,9%)”, arată, miercuri, Eurostat, conform Mediafax.

Comparativ cu septembrie 2026, inflaţia anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în două şi a crescut în şaisprezece.

România ocupa primul loc în UE şi în septembrie în topul ţărilor cu cea mai mare rată anuală a inflaţiei, cu un nivel de 6,5%, faţă de o medie de 3,8% pentru statele membre, fiind urmată de Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,6%), potrivit Eurostat.

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