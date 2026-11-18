Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de 800 de locuitori. Comunele care depășesc 5.000 de hectare să fie exceptate”

Un număr de 23 de primari din Munții Apuseni, dintre care 15 din județul Alba, au transmis Guvernului României un memoriu justificativ prin care se cere ca reorganizarea administrativ-teritorială să țină cont de realitățile din zona montană.

Documentul este adresat prim-ministrului, ministrului Dezvoltării și prefecților județelor Alba și Hunedoara, cu informarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Semnatarii spun că susțin eficientizarea aparatului administrativ și reducerea cheltuielilor bugetare, dar avertizează că aplicarea unor criterii uniforme, bazate exclusiv pe praguri demografice, ar avea efecte „ireversibile și dramatice” asupra comunităților montane.

Redăm integral memoriul semnat de cei 23 de primari din Munții Apuseni:

,,CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

În atenția Domnului Prim-Ministru, Ministrului Dezvoltării, Prefectului județului Alba și Prefectului județului Hunedoara

Spre știință: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Instituția Prefectului – Alba, Instituția Prefectului – Hunedoara

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stabilirea unor criterii diferențiate pentru reorganizarea administrativ-teritorială (comasarea unităților administrativ-teritoriale) în zona montană a Munților Apuseni și Delta Dunării

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Subsemnații, reprezentanți ai comunelor din zona Munților Apuseni și Delta Dunării, vă adresăm prezentul Memoriu justificativ în contextul dezbaterilor și demersurilor privind reforma administrativ-teritorială și comasarea unităților administrativ-teritoriale (UAT) din România.

Susținem necesitatea eficientizării aparatului administrativ și a reducerii cheltuielilor bugetare, însă atragem atenția asupra faptului că aplicarea unor criterii uniforme la nivel național (bazate exclusiv pe praguri demografice standard) ar produce efecte ireversibile și dramatice asupra comunităților montane din Munții Apuseni.

1. Propunerea concretă de reglementare diferențiată

Solicităm Guvernului României ca, în elaborarea actelor normative privind reorganizarea administrativ-teritorială, să introducă criterii speciale pentru zona montană defavorizată a Munților Apuseni (județele Alba și Hunedoara), după cum urmează:

• Prag demografic adaptat: comasarea să vizeze exclusiv unitățile administrativ-teritoriale cu o populație sub 800 de locuitori.

• Criteriu geografic și de suprafață: să fie exceptate de la comasare comunele montane a căror suprafață administrativă depășește 5.000 de hectare (50 km²), având în vedere dificultatea administrării unor teritorii vaste și fragmentate.

2. Argumente geografice, demografice și socio-economice

Realitatea din teren a comunelor din Munții Apuseni diferă fundamental de cea a localităților din zonele de câmpie sau de deal:

• Specificul așezărilor de tip „risipit”. Spre deosebire de satele adunate, comunele din Apuseni se întind pe suprafețe imense, cu gospodării izolate pe dealuri și versanți, la distanțe de zeci de kilometri unele de altele și față de actualul centru de comună. O eventuală comasare ar mări aceste distanțe până la 40–60 de kilometri față de noul sediu administrativ.

• Lipsa transportului în comun: transportul public între localități este inexistent. Pentru un cetățean fără autoturism propriu, obținerea unei simple adeverințe sau rezolvarea unei probleme sociale ar deveni o misiune imposibilă și costisitoare.

• Populația îmbătrânită și vulnerabilă: Majoritatea locuitorilor din aceste zone sunt persoane vârstnice, cu venituri mici și mobilitate redusă. Desființarea primăriei din proximitate înseamnă condamnarea acestor bătrâni la izolare, singurătate și lipsă de sprijin instituțional direct (asistență socială la domiciliu, ajutor pentru încălzire etc.).

• Întârzierea intervențiilor în situații de urgență: în caz de ninsori abundente, incendii sau urgențe medicale, dispariția serviciilor voluntare locale și a utilajelor de deszăpezire – combinată cu lipsa semnalului telefonic – ar pune vieți omenești în pericol.

• Lipsa semnalului telefonic, a internetului și decalajul digital: în numeroase zone și cătune din Munții Apuseni nu există nici măcar semnal de telefonie mobilă, iar accesul la internet lipsește cu desăvârșire. Mai mult, o mare parte a populației este vârstnică, nu deține telefoane inteligente sau calculatoare și nu are cunoștințele digitale necesare pentru a redacta o cerere online, a plăti o factură electronic sau a solicita ajutor prin platforme digitale. Pentru acești oameni, contactul fizic cu funcționarul de la primărie este singura cale de a interacționa cu statul și chiar de a cere ajutor în situații critice.

• Colapsul serviciilor publice esențiale: experiența arată că pierderea statutului de comună atrage, în lanț, închiderea dispensarelor medicale, a farmaciilor, a școlilor și a posturilor de poliție, transformând aceste zone în „deșerturi instituționale” și afectând siguranța cetățenilor.

• Gestionarea fondului forestier și a resurselor de subzistență: în Munții Apuseni, lemnul reprezintă principala și adesea singura sursă de încălzire pe timp de iarnă. Administrarea pășunilor, a fondului forestier comunal și eliberarea documentelor necesare pentru asigurarea lemnului de foc necesită o cunoaștere exactă a terenului și o prezență administrativă locală permanentă.

• Pierderea identității culturale și a patrimoniului „Țării Moților”: Fiecare comună din Apuseni păstrează o identitate istorică, etnografică și culturală unică. Comasarea forțată ar duce la diluarea tradițiilor, a obiceiurilor locale și la degradarea patrimoniului imaterial și arhitectural.

• Riscul de depopulare totală și pustiire: În loc să aducă dezvoltare, comasarea ar accelera exodul tinerilor și ar duce la pustiirea definitivă a satelor de munte, cu impact negativ inclusiv asupra siguranței naționale și a echilibrului ecologic al zonei.

3. Concluzii și solicitări

Domnule Prim-Ministru, eficiența economică a statului nu trebuie măsurată exclusiv contabilicește, cu prețul dispariției unor comunități istorice. Costurile sociale ulterioare ale abandonării acestor zone vor fi mult mai mari decât economiile realizate prin desființarea unor primării.

În consecință, vă solicităm:

1. Includerea criteriilor de excepție (populație sub 800 de locuitori și suprafață maximă de 5.000 ha în zona montană) în orice proiect legislativ privind reorganizarea administrativ-teritorială.

2. Organizarea unei consultări publice reale cu primarii, consiliile locale și reprezentanții comunităților din Munții Apuseni și Delta Dunării, înainte de adoptarea oricărei decizii care vizează statutul acestor localități.

4. Soluții reale și echitabile pentru reducerea cheltuielilor statului (Alternative la comasarea satelor de munte)

Economiile la bugetul de stat nu trebuie făcute pe spatele bătrânilor din Munții Apuseni, ci prin tăierea risipei din aparatul politic și birocratic, unde costurile sunt uriașe și utilitatea pentru cetățean este minimă.

Propunem Guvernului următoarele măsuri concrete:

1. Reducerea la jumătate a numărului de consilieri locali și județeni: Numărul actual de aleși locali și județeni este supradimensionat. Reducerea cu 50% a numărului acestora și plafonarea indemnizațiilor de ședință ar aduce economii imediate în fiecare județ, fără a afecta serviciile oferite cetățenilor.

2. Reducerea numărului de parlamentari (maxim 300, conform voinței exprimate prin referendum): Respectarea votului cetățenilor și reducerea aparatului administrativ al Parlamentului (consilieri, cheltuieli de protocol) ar genera economii substanțiale și ar recâștiga încrederea populației.

3. Desființarea sau comasarea agențiilor, autorităților și direcțiilor guvernamentale inutile sau cu atribuții suprapuse: Statul român întreține sute de agenții, oficii, inspectorate și institute naționale care consumă bugete uriașe pe salarii de conducere și chirii, fără rezultate vizibile pentru cetățean. Solicităm desființarea imediată a structurilor paralele și ineficiente, printre care:

Agențiile și autoritățile de reglementare sau control cu atribuții dublate;

Direcțiile județene deconcentrate care funcționează ca simple „cutii poștale” între primării și ministere;

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare fără activitate economică reală și companiile de stat neperformante (aflate pe pierdere de ani de zile, dar cu consilii de administrație plătite cu mii de euro lunar).

Reducerea numărului de secretari de stat, subsecretari de stat și consilieri personali din ministere și prefecturi cu cel puțin 50%.

4. Digitalizarea reală și eliminarea birocrației: Interconectarea bazelor de date ale instituțiilor statului (ANAF, Cadastru, Evidența Populației, APIA), astfel încât cetățeanul de la munte să nu mai fie nevoit să facă drumuri lungi pentru a duce hârtii de la o instituție la alta.

Concluzii

Domnule Prim-Ministru, o reformă administrativă autentică trebuie să taie privilegiile și birocrația inutilă din birouri, nu dreptul la existență și la servicii minime al locuitorilor din Munții Apuseni, Delta Dunării și a întregii zonei montane din România.

Vă solicităm să analizați cu maximă responsabilitate propunerile din prezentul Memoriu, să introduceți criteriile de excepție (sub 800 de locuitori și suprafață maximă de 5.000 ha în zona montană) și să demarați un dialog real cu reprezentanții comunităților din zonele de munte, Munții Apuseni și Delta Dunării.”

Primarii semnatari din județul Alba sunt cei ai comunelor Vadu Moților, Poiana Vadului, Ciuruleasa, Albac, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Avram Iancu, Vidra, Bucium, Bistra, Sălciua, Roșia Montană, Poșaga și Ocoliș.

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