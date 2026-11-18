Fără amendă pentru șoferii care și-au uitat permisul sau talonul acasă: Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament
Fără amendă pentru șoferii care și-au uitat permisul sau talonul acasă: Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament
Șoferii nu vor mai fi sancționați de Poliția Rutieră dacă nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare în format fizic.
Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament. Pentru a intra în vigoare, el trebuie să fie promulgat de președintele Nicușor Dan.
Miercuri, Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de deputatul USR Alexandru Dimitriu, prin care este modificat Codul rutier în ceea ce privește obligația șoferilor de a prezenta documentele la un control al Poliției Rutiere, scrie Mediafax.
Concret, șoferii nu vor mai putea fi amendați de Poliția Rutieră pentru că nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare în format fizic, dacă pot prezenta o copie a actului de identitate, pe hârtie sau în format electronic.
„Legea votată astăzi pune capăt unei absurdități: dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, de ce să plătești pentru că le-ai lăsat pe masa din bucătărie? Ni s-a întâmplat tuturor. Ai schimbat geaca, portofelul a rămas în cealaltă geantă etc. N-ai pus pe nimeni în pericol, doar ai uitat, ca orice om”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.
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