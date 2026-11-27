29 noiembrie 2026 | Abrudul readuce în prim-plan legătura lui Béla Bartók cu folclorul românesc din Apuseni! Eveniment cultural de excepție
Abrudul readuce în prim-plan legătura lui Béla Bartók cu folclorul românesc din Apuseni! Eveniment cultural de excepție
Un eveniment cultural deosebit, dedicat marelui compozitor Béla Bartók și legăturii sale cu folclorul românesc din Munții Apuseni, se va desfășura duminică, 29 noiembrie 2026, cu începere la ora 11.00, în clădirea fostei unități militare DAS din Abrud.
În programul manifestării se regăsește o expoziție bilingvă româno-maghiară dedicată lui Béla Bartók și realizată de Institutul Liszt București, o prelegere muzicologică susținută de profesorul Gheorghe Burz, urmată de un recital din creațiile lui Béla Bartók, susținut de Remus Henning și Eduard Gheorghiță.
Pe scenă vor evolua și trei tineri interpreți talentați, invitați prin implicarea apreciatului profesor Gheorghe Burz, originar din Munții Apuseni: Antonia Gabriela Dogeanu, Alexandru Bibolar și Ionuț Andrei Balea. Primii doi sunt elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, premiați la numeroase competiții muzicale, ce vor susține reprezentații la pian, iar ultimul este elev în clasa a IX-a la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, instrumentist în cadrul Ansamblului „Citera cu dor” din Ciuruleasa și va cânta la clarinet, pe care-l studiază la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. Folclorul autentic din Apuseni va fi prezentat de către grupurile „Țarina” al Cupru Min, „Aurarii” din comuna Bucium și elevi ai Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud.
Totodată, în cadrul manifestării, prof. dr. Mirela Crâsnic, originară din Bucium Muntari și cercetătoare acreditată de CNSAS, va vorbi despre legătura dintre Béla Bartók și muzicologul Nicodim Ganea – originar din Bistra, recunoscut ca fiind unul dintre primii culegători de folclor muzical din zona Apusenilor. De asemenea, poetul Petru Liviu Mic din Roșia Montană, reprezentant din partea Asociației „Baia Domnilor” din Bucium, va citi o poezie proprie dedicată lui Béla Bartók și lui Nicodim Ganea.
Evenimentul este organizat de către Primăria orașului Abrud în colaborare cu Asociația Culturală Maghiară din Abrud și Roșia Montană, Institutul Liszt București, Cupru Min și Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, Primăria și Asociația „Baia Domnilor” din Bucium, Rotary E-Club Arieșeni-Alpin și cluburi Rotary din Timișoara, aceștia recomandând participanților ca, opțional, să îmbrace straie populare.
articol scris de Ovidiu CULDA
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