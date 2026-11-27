Vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2027? Ministrul Finanțelor: „Guvernul va lua o decizie în decembrie”

Vești importante pentru pensionari și angajații din România. Pensiile și salariile ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027, însă creșterile nu sunt încă certe. Decizia finală va depinde de resursele financiare disponibile și de situația bugetară a țării.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Guvernul ar urma să stabilească dacă majorările vor fi posibile în a doua sau a treia săptămână din luna decembrie. Executivul are în vedere creșterea veniturilor, dar măsurile vor putea fi aplicate numai dacă bugetul va permite acest lucru.

Potrivit ministrului, există mai multe variante de lucru, însă cuantumul eventualelor majorări și modalitatea de aplicare vor fi cunoscute abia după ce toate cifrele vor fi analizate în cadrul Guvernului și va fi aprobat proiectul de lege.

Bugetul pe 2027, principalul obstacol

Deși intenția de majorare există, perspectivele financiare rămân fragile. Alexandru Nazare a avertizat că ajustările bugetare vor continua și anul viitor, iar statul nu își poate asuma toate solicitările de finanțare venite din partea ministerelor.

Oficialul a atras atenția că România are nevoie de responsabilitate fiscală și de angajamente sustenabile, nu de promisiuni care nu pot fi acoperite financiar.

Bugetul pentru 2027 va reprezenta, astfel, un test important pentru Guvern, în condițiile în care marja de manevră financiară este redusă.

Prin urmare, pensionarii și salariații mai au de așteptat până la jumătatea lunii decembrie pentru a afla dacă veniturile lor vor crește de la începutul anului viitor sau dacă presiunile bugetare vor amâna aceste majorări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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