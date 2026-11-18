Compania de Teatru SKEPSIS din Alba Iulia, prezentă la cea de-a XVII-a ediție a Festivalului de Teatru „FESTteamArt” organizat la Lugoj

În perioada 19-22 noiembrie, la Lugoj, se desfășoară cea de-a XVII-a ediție a Festivalului ”FESTteamArt”, organizat de Casa de Cultură ”Traian Grozăvescu” Lugoj și Teatrul Municipal ”Traian Grozăvescu” Lugoj, în colaborare cu Primăria Municipiului Lugoj și Consiliul Local Municipal Lugoj. Evenimentul este organizat anual din 1992 fiind un prilej de întâlnire artistică și colaborare creatoare între participanți.

„Lugojul devine, timp de patru zile, locul de întâlnire al teatrului, muzicii și artei! Primăria Municipiului Lugoj, prin Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj, vă invită la cea de-a XVII-a ediție a Festivalului de Teatru „FESTteamART”. Ediția din acest an aduce pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” trupe și artiști din București, Brașov, Alba-Iulia, Mediaș, Medgidia și Roman, alături de artiștii teatrului gazdă”, au transmis organizatorii.

Compania de Teatru Skepsis va prezenta în cadrul programului, sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 18.30, la Teatrul Municipal ”Traian Grozăvescu” Lugoj, spectacolul FARMACIA, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.

„Un festival este mereu un bun prilej de a prezenta rodul muncii tale dar și de a învâța de la ceilalți. Invitația gazdelor ne onorează și ne vom strădui să fim la înălțime ! Vom fi pentru prima oară la Lugoj și avem încredere că publicul va primi și va răspunde cu căldură provocării cu Skepsis. Spectacolul propus de noi va aduce cu siguranță un plus de savoare unui program déjà atent și bine alcătuit de organizator”, a declarat Viorel Cioflică, coordonatorul Companiei de Teatru Skepsis.

Detalii despre programul complet al evenimentului se pot afla pe pagina facebook: https://www.facebook.com/cctglugoj.

Noutăți și detalii despre compania SKEPSIS, proiectele și evenimentele desfășurate, se pot descoperi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro.

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