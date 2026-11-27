27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern

La 27 noiembrie 2026 se împlinesc 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre cei mai importanți prozatori ai literaturii române, scriitorul care a dat romanului românesc o nouă dimensiune prin realismul observației, profunzimea psihologică și forța construcției epice. Autor al unor opere fundamentale precum „Ion”, „Pădurea spânzuraților”, „Răscoala” și „Ciuleandra”, Rebreanu a rămas în istoria literaturii prin capacitatea de a surprinde dramele individului, conflictele sociale și lumea satului transilvănean.

Liviu Rebreanu – începuturile unei vieți dedicate literaturii

Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885, în localitatea Târlișua, din fostul comitat Bistrița-Năsăud, într-o familie de intelectuali. A fost primul dintre cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi Rebreanu.

Copilăria petrecută în spațiul transilvănean, într-o lume rurală dominată de tradiții, ierarhii sociale și aspirații individuale, avea să-i ofere scriitorului o importantă sursă de inspirație. Experiențele și observațiile din acei ani se vor regăsi, mai târziu, în universul romanelor sale.

A urmat școala primară în localitățile în care tatăl său a fost învățător, apoi studii militare la Șopron și Budapesta. Pentru o perioadă, a fost ofițer în armata austro-ungară, experiență care va influența profund una dintre cele mai cunoscute creații ale sale.

„Ion”, romanul care a schimbat literatura română

Momentul consacrării literare a venit în 1920, odată cu publicarea romanului „Ion”, considerat o capodoperă a realismului românesc și unul dintre primele mari romane obiective din literatura noastră.

Inspirat din realitățile satului transilvănean, romanul prezintă lupta pentru pământ, diferențele sociale, iubirea, ambiția și condiția țăranului într-o societate în care proprietatea reprezenta un simbol al prestigiului și al puterii.

Personajul principal, Ion al Glanetașului, este construit în jurul unei obsesii: dorința de a avea pământ. Prin destinul său, Rebreanu surprinde conflictele dintre instinct, iubire, interes material și normele comunității rurale.

Romanul, structurat în două părți – „Glasul pământului” și „Glasul iubirii” –, demonstrează forța scriitorului de a construi personaje complexe și de a reda, fără idealizări, mecanismele unei lumi aflate sub presiunea intereselor economice și sociale.

„Pădurea spânzuraților” – drama conștiinței în vreme de război

O altă creație fundamentală este romanul „Pădurea spânzuraților”, publicat în 1922. Opera are la bază drama lui Apostol Bologa, un ofițer român din armata austro-ungară, confruntat cu o profundă criză morală atunci când ajunge să lupte împotriva propriilor conaționali.

Inspirat și de experiența tragică a fratelui său, Emil Rebreanu, executat în timpul Primului Război Mondial pentru dezertare și tentativă de trecere la români, romanul explorează teme precum datoria, libertatea, conștiința, patriotismul și sacrificiul.

Prin această carte, Liviu Rebreanu realizează una dintre cele mai puternice analize psihologice din literatura română, urmărind transformările interioare ale unui om prins între obligația militară și propriile convingeri.

O operă literară de mare diversitate

Universul literar al lui Liviu Rebreanu nu se limitează la cele două romane consacrate. Scriitorul a abordat teme și medii sociale diverse, construind o operă de o remarcabilă varietate.

Printre cele mai importante titluri se numără:

*„Răscoala” (1932) – roman inspirat de răscoala țărănească din 1907, care analizează tensiunile sociale și conflictul dintre țărănime și marea proprietate funciară.

*„Adam și Eva” (1925) – roman cu dimensiune filosofică, construit în jurul ideii de iubire și al reîncarnării.

*„Ciuleandra” (1927) – roman de analiză psihologică, în care sunt explorate resorturile comportamentului uman și limitele rațiunii.

*„Crăișorul” (1929) – evocare literară a personalității lui Horea și a răscoalei țărănești din Transilvania.

*„Gorila” (1938) – roman care surprinde mediul politic și social al României interbelice.

A debutat editorial în 1912, cu volumul de nuvele „Frământări”, după ce publicase deja proză scurtă în revista „Luceafărul”, de la Sibiu. De altfel, legătura sa cu spațiul transilvănean și cu publicațiile literare de aici reprezintă un capitol important al formării sale.

Recunoaștere și contribuție la cultura română

Activitatea lui Liviu Rebreanu nu s-a limitat la literatură. A avut un rol important în viața culturală și instituțională a României interbelice.

A ocupat funcția de director al Teatrului Național din București, începând din 1928, a condus publicații literare și a fost ales în mai multe rânduri președinte al Societății Scriitorilor Români.

În anul 1940, a devenit membru titular al Academiei Române. Cu această ocazie, a susținut discursul de recepție intitulat „Lauda țăranului român”, text în care a evidențiat rolul fundamental al țărănimii în istoria și identitatea poporului român.

Sfârșitul vieții și moștenirea literară

Liviu Rebreanu s-a stins din viață la 1 septembrie 1944, la Valea Mare, în apropiere de Pitești, după o perioadă în care starea sa de sănătate se deteriorase. A fost înmormântat inițial în localitatea în care a murit, iar ulterior rămășițele sale pământești au fost reînhumate la Cimitirul Bellu din București.

La peste opt decenii de la dispariția sa, opera lui continuă să fie studiată în școli și universități, să inspire cercetări literare și să ofere cititorilor o perspectivă complexă asupra societății românești.

Importanța lui Liviu Rebreanu constă și în felul în care a reușit să depășească limitele unei literaturi predominant tradiționaliste, construind personaje memorabile și conflicte cu valoare universală. În romanele sale, satul nu este un spațiu idilic, ci o lume vie, cu aspirații, rivalități, suferințe și contradicții.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)