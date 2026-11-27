Foto | Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Placheta de Onoare a Poliției Române
Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Placheta de Onoare a Poliției Române
În semn de apreciere pentru profesionalismul, implicarea și rezultatele deosebite obținute în combaterea criminalității organizate, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, i-a fost conferită Placheta de Onoare a Poliției Române.
Pe parcursul anului 2026, polițiștii acestei structuri s-au remarcat prin desfășurarea unor activități investigative complexe, care au vizat identificarea și documentarea unor noi forme de manifestare a traficului internațional de droguri, caracterizate prin modalități de operare atipice și presupusa implicare a unor persoane cu statut social ridicat.
Sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara, polițiștii au documentat activități infracționale cu ramificații pe teritoriul mai multor state europene, care ar fi presupus inclusiv distribuirea de droguri în cadrul unor evenimente de tip retreat, organizate în zona Munților Orăștiei și promovate ca experiențe de autocunoaștere, reconectare cu sinele, dezvoltare personală și eliberare emoțională.
Printre acțiunile desfășurate și mediatizate în cursul acestui an se numără cele din lunile august și octombrie 2026, ambele vizând documentarea unor activități de trafic de droguri în contextul organizării unor astfel de evenimente.
În cadrul primei acțiuni, polițiștii au documentat activitatea infracțională a trei persoane, un cetățean român și doi cetățeni străini, cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc. Cea de-a doua acțiune a vizat două persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc.
În urma celor două acțiuni, au fost descoperite și ridicate cantități importante de droguri, au fost indisponibilizate sume de bani și au fost dispuse măsuri preventive față de persoanele cercetate.
sursa foto: IPJ Alba
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Foto | Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Placheta de Onoare a Poliției Române
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