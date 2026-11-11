Cultură Educație

19 noiembrie 2026 | Show susținut de Costel Pătrășcan la deschiderea expoziției permanente de caricatură de la Palatul Cultural Blaj

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 35 de minute

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Show susținut de Costel Pătrășcan la deschiderea expoziției permanente de caricatură de la Palatul Cultural Blaj

Palatul Cultural din Blaj va găzdui joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 17.00, deschiderea oficială a expoziției permanente de caricatură, amenajată în curtea interioară a instituției. Evenimentul va include și un show de caricatură susținut de artistul Costel Pătrășcan.

Petrecerea Divorțaților

Organizatorii îi invită pe iubitorii de umor la un eveniment pe care îl descriu drept un „start pentru râsul de calitate, autentic, inteligent și empatic“.

Expoziție permanentă în curtea interioară

Expoziția de caricatură va fi amplasată în curtea interioară a Palatului Cultural, devenind astfel un spațiu expozițional cu acces continuu pentru localnici și turiști. Deschiderea oficială marchează prima întâlnire a publicului cu lucrările expuse.

Show de caricatură cu Costel Pătrășcan

Programul include un show de caricatură semnat de Costel Pătrășcan, în care publicul poate urmări îndeaproape arta caricaturii. Afișul evenimentului este ilustrat chiar cu o caricatură a artistului, care ține în mână o planșă cu numele orașului, „BLAJ“.

sursa foto reprezentativă: Costel Pătrășcan / Facebook

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