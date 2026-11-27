Republica de la Alba Iulia! Cum a ajuns Alba Teleormanul Transilvaniei: Un pasaj rutier de pe un drum județean din Teleorman figurează pe strada CFR între străzile Mărășești și Costache Negruzzi

În principiu, nu este rău să faci o stradă nouă, nici modernizarea uneia existente nu este deloc o idee rea. Orice legătură rutieră suplimentară poate fi binevenită într-un oraș sufocat de trafic, atâta timp cât investiția respectă legea și rezolvă o problemă de trafic. Lucru care însă nu se întâmplă cu strada CFR, între Costache Negruzzi și Mărășești, proiect în spatele căruia se pare că se ascund interese private, nu un interes public! Să fie clar, construirea unei astfel de străzi, în temeiul unei autorizații de construire profund ilegale, nu o să rezolve absolut nimic. Cel mult, autoritățile din Alba Iulia se vor putea lăuda că au triumfat din nou în fața legii!

Degeaba mărești capacitatea unei sticle dacă gâtul acesteia rămâne la fel de îngust. Apa nu va curge mai repede. Exact aceeași problemă apare în cazul circulației din zonă: trecerea peste calea ferată rămâne principalul punct de gâtuire a traficului, indiferent câte străzi laterale ai face. Ba, dimpotrivă, strada respectivă nu îndeplinește cerințele legale pentru o stradă de categoria a III-a, așa cum este în realitate, și ar crea un conflict de trafic în plus, chiar în fața trecerii la nivel cu calea ferată. Să mai amintim și faptul că viitoarea străduță ar urma să fie amplasată în întregime în zona de siguranță a căii ferate, la doar 2–4 metri de linia electrică de contact, alimentată la o tensiune de 25.000 V?

Dar să nu lăsăm legile fizicii și legislația națională să strice frumusețea unei investiții publice!

În luna august 1870, ploieștenii proclamau republica, într-un episod intrat în istorie și în literatura lui Caragiale ca „Republica de la Ploiești”. După mai bine de un secol și jumătate, Alba Iulia pare să experimenteze propria formă de independență: independența unora din PNL, partidul stat din Alba, față de legislația României!

Diferența este că Republica de la Ploiești a durat câteva ore, în timp ce Republica de la Alba Iulia pare să funcționeze, bine mersi, de ani buni, în disprețul legilor naționale, așa cum este și cazul autorizației de construire nr. 76/24.02.2026, emisă de UAT Municipiul Alba Iulia!

Curat legal, coane Fănică! O stradă pentru trafic intens, declarată în mod nereal stradă pentru trafic foarte redus

Prin HCL nr. 321/26.09.2024 și HCL nr. 143/29.04.2025, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a aprobat necesitatea și oportunitatea investiției, respectiv documentația tehnico-economică, faza SF, și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare stradă cuprinsă între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești”.

Din documentele de fundamentare ale acestor hotărâri rezultă că investiția urmărește preluarea traficului de pe șoseaua de centură, decongestionarea traficului de pe strada Mărășești și îmbunătățirea legăturilor rutiere ale municipiului.

Or, potrivit art. 9 lit. d) din OG nr. 43/1997, străzile de categoria a IV-a sunt „de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus”.

Prin urmare, funcția atribuită străzii prin documentele aprobate de Consiliul Local contrazice funcția legală a unei străzi de categoria a IV-a. Nu este vorba despre o simplă stradă destinată accesului riveranilor la locuințe, ci despre realizarea unei legături rutiere care să preia și să redistribuie traficul de pe alte artere ale municipiului și care este la intrarea/ieșirea din Alba Iulia spre șoseaua de centură.

Numai că strada a fost încadrată în mod nereal în categoria a IV-a, destinată prin lege accesului la locuințe, în zonele cu trafic foarte redus.

Studiul de circulație recomandă patru benzi pe Mărășești, dar strada care ar trebui să o decongestioneze are inclusiv un sector cu o singură bandă. Potrivit studiului, pe strada Mărășești circulau în anul 2025 ZERO autobuze și autocare. Un ZERO prin omisiune! Și vor continua să circule exact zero până în anul 2045!

Liniile 301, 302 și 304, stațiile Mărășești 1 și Mărășești 2 și autobuzele cu capacități de 100 de persoane figurează însă în programele oficiale de transport. Să fie autobuzele clandestine? Să circule fără știrea proiectanților sau a Primăriei Alba Iulia?

Tot întâmplător, legislația interzice circulația transportului public pe străzile de categoria a IV-a.

Republica de la Alba Iulia este independentă de Monitorul Oficial

Studiul din 2025 invocă patru acte normative abrogate încă din 2016 și 2017: ordinele MT nr. 44, 45 și 46/1998 și HG nr. 28/2008. Lipsește însă din enumerare tocmai Ordinul MT nr. 49/1998, care reglementează proiectarea străzilor urbane, dar, în schimb, sunt invocate inclusiv norme care exclud expres străzile din domeniul lor de aplicare. Nu e de mirare că o parte din documentație este un copy/paste ordinar din cea de la Beuca, Teleorman, realizată pentru un drum județean de aceeași firmă!

În studiul pentru strada CFR apare, negru pe alb, următoarea investiție:

„PASAJ SUPERIOR C.F. PE DJ 612B, KM 8+275-8+315 IN LOCALITATEA BEUCA”.

Cu această ocazie, am mai învățat puțină geografie, pentru că, mărturisesc, nu știam că Beuca se află în județul Teleorman. Documentația pasajului de la Beuca fusese elaborată cu câteva luni înainte de aceeași firmă și de aceiași proiectanți.

Profitând de acest prilej, îmi permit să-l contrazic categoric pe cunoscutul realizator de emisiuni al televiziunii locale Carolina TV, domnul Andrei Barbu, care afirma că Alba este „Oltul Transilvaniei”. Nu, domnule Barbu, Alba este „Teleormanul Transilvaniei”! Și, spre deosebire de dumneavoastră, eu am și documente care să o dovedească!

Probabil că, după proclamarea Republicii de la Alba Iulia, Monitorul Oficial al României a devenit publicație străină, chiar și de Europa!

Strada CFR, dotată probabil și cu stație de epurare? De ce nu și un studiu privind reproducerea crapului?

Printre beneficiile investiției apare reducerea emisiilor de amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier și metale grele. Ce, bă, turbiditate? Turbiditatea nu este o substanță care poate fi emisă.

Mai lipsea un studiu privind reproducerea crapului pe strada CFR și aveam o documentație pentru care Caragiale ar fi fost cu adevărat invidios.

Studiul de circulație se confundă pe alocuri cu unul de fezabilitate, strada Costache Negruzzi primește o clasă tehnică V (care există doar pentru drumuri) prin aplicarea unor norme destinate drumurilor, iar beneficiile sunt prezentate la nivel județean.

Un fel de documentație universală, mai ceva ca un ghiveci de calitate, bun la orice investiție, de la drumuri și pasaje până la canalizări. Se schimbă coperta, dar câteodată se uită localitatea!

Dacă strada pe care vrea să o facă Primăria nu „încape” în lege, studiul o forțează să intre!

De ce nu a fost încadrată strada în categoria a III-a sau a II-a, așa cum era legal, cum rezulta din HCL-urile adoptate de consilierii locali și din realitatea de pe teren? Pentru că încadrarea în mod nereal în categoria a IV-a ar putea permite evitarea unor exproprieri, a intervențiilor asupra infrastructurii CFR, a respectării dimensiunilor carosabilului impuse categoriei a III-a sau a elaborării unui PUZ. Dar probabil cea mai mare problemă o reprezintă faptul că legal nu s-ar putea face o stradă de categoria a III-a (așa cum este în realitate), întrucât banda de circulație ar fi prea îngustă!

Oare categoria străzii a rezultat din studiul de circulație sau studiul de circulație a fost construit pentru a justifica o categorie stabilită dinainte?

Când într-un document dispar autobuze, apar investiții din alte județe, sunt invocate acte normative abrogate, iar concluziile contrazic destinația investiției, problema depășește sfera unor simple greșeli de redactare.

Cine răspunde pentru corespondența dintre informațiile consemnate în documentele oficiale și realitatea din teren? Ce a verificat Primăria înainte de emiterea autorizației de construire nr. 76/24.02.2026?

În Alba, disprețul față de lege pare să fi devenit endemic, lucru de care m-am convins personal în cel puțin două rânduri, când am sesizat Instituția Prefectului cu privire la adoptarea de către Consiliul Local Alba Iulia a două hotărâri vădit nelegale: una privind majorarea retroactivă a salariilor, iar cealaltă adoptată în absența oricărui aviz din partea comisiilor de specialitate.

„Republica de la Ploiești” a fost înăbușită după câteva ore de autoritățile statului român, după ce regele Carol I a trimis armata. Sunt convins că „Republica de la Alba Iulia”, care dăinuie de câțiva ani, nu se va prăbuși decât atunci când un ”desant” de la Centru (București) va veni să impună respectarea legii!

Curat republică, monșer!

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