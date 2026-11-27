Program magazine în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026 în Alba: Cum vor funcționa supermarketurile din județ
Program magazine în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026 în Alba: Cum vor funcționa supermarketurile din județ
Sfântul Andrei și Ziua Națională a României sunt sărbătorite anul acesta în zilele de luni, 30 noiembrie, respectiv marți, 1 decembrie. Angajații care beneficiază de ambele zile libere, precum și de repaus în weekend, vor avea o minivacanță de patru zile.
Supermarketurile, hipermarketurile și centrele comerciale pot rămâne deschise în această perioadă, în funcție de orarul stabilit de fiecare comerciant.
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Unele lanțuri de retail au afișat deja intervalele de funcționare pentru cele două sărbători legale, în timp ce altele publică, deocamdată, doar programul obișnuit.
Programul supermarketurilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională 2026
Programul magazinelor Lidl
Potrivit informațiilor afișate pe site-ul oficial Lidl, magazinele verificate vor rămâne deschise atât pe 30 noiembrie, cât și pe 1 decembrie 2026.
În funcție de locație, clienții vor putea face cumpărături între orele 07:00 și 21:00 sau 22:00. Orarul fiecărei unități poate fi consultat în secțiunea dedicată localizării magazinelor.
Programul magazinelor Kaufland de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Kaufland afișează pe site-ul oficial intervalele de funcționare ale magazinelor, care diferă în funcție de localitate. Mai multe unități sunt deschise, în mod obișnuit, de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00 sau 22:30. Retailerul nu a comunicat eventuale modificări pentru cele două sărbători.
Program Carrefour
Mai multe hipermarketuri Carrefour funcționează, de regulă, între orele 08:00 și 21:00 sau 22:00, însă există și locații care se deschid la 07:00 ori 07:30. Compania nu a anunțat încă un orar distinct pentru minivacanță. Clienții pot consulta intervalele de funcționare ale fiecărei unități pe site-ul oficial.
Program PENNY
Mai multe magazine PENNY funcționează de luni până sâmbătă, între orele 07:30 și 22:00. În 2025, compania a menținut orarul obișnuit în ambele zile de sărbătoare legală. Pentru anul în curs, retailerul nu a publicat încă un anunț similar.
Sunt deschise mallurile pe 30 noiembrie și 1 decembrie?
În anii precedenți, centrele comerciale au funcționat după programul obișnuit de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Nici în 2026 nu au fost anunțate, până în prezent, modificări ale orarului pentru cele două sărbători legale.
Hipermarketurile, restaurantele și cinematografele din incinta acestora pot avea însă intervale de funcționare diferite.
Ce obligații au comercianții privind programul de sărbători
Potrivit legislației privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, fiecare comerciant își stabilește propriul orar, cu respectarea prevederilor din domeniul muncii și a reglementărilor locale aplicabile.
Magazinele alimentare nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive, cu excepția situațiilor în care există motive obiective care împiedică desfășurarea activității. Comercianții sunt obligați să afișeze la intrare, într-un loc vizibil din exterior, programul stabilit și să respecte intervalul comunicat publicului.
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