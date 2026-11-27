Aiudul intră în magia sărbătorilor începând din 4 decembrie: Care este programul Târgului de Crăciun 2026
Aiudul intră în magia sărbătorilor începând din 4 decembrie: Care este programul Târgului de Crăciun 2026
Mai este doar o săptămână până când Aiudul intră în atmosfera magică a sărbătorilor. . Au fost pregătite zile pline de muzică, spectacole, surprize și momente frumoase pentru toate vârstele. Aiudenii și vizitatorii sunt invitați să descopere programul complet și să-și rezerve locul în povestea Crăciunului de la Aiud.
Programul Târgului de Crăciun • Aiud 2026 (4–20 decembrie)
Vineri, 4 decembrie
- 17:30 – Spectacol de Crăciun oferit de grădinițele și școlile din Aiud
- Aprinderea iluminatului festiv și venirea lui Moș Crăciun
Sâmbătă, 5 decembrie
- 17:30 – Aprinderea luminarelor de Advent
- 19:00 – Veta Biriș, concert
- În deschidere: Daria Costea și Diana Tișe
Duminică, 6 decembrie
- 17:00 – Restaurant Magnolia: Teatrul Puck Cluj
- 19:00 – Grupul Colindătorilor de la Biserica Penticostală Aiud
- Corul Bisericii Betania Aiud
Miercuri, 9 decembrie
- 18:00 – Momente artistice, Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea“
Joi, 10 decembrie
- 18:00 – Momente artistice, Școala Gimnazială „Axente Sever“ Aiud
Vineri, 11 decembrie
- 17:00 – Spectacol pe gheață Transylvania Skating și recital artistic Marius Moga la nai
- 19:00 – DJ Răzvan, discotecă în aer liber
- În deschidere: DJ Denisa Moga și Cătălin Milea
Sâmbătă, 12 decembrie
- 16:30 – Concert Classical Singers, Biserica Reformată
- 17:30 – Aprinderea luminarelor de Advent
- 18:00 – Concert tradițional de colinde, Ansamblul „Doina Aiudului“
Duminică, 13 decembrie
- 12:00 – Concert de colinde, Corul Ave Musica al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca, la Catedrala Sfinții Trei Ierarhi Aiud
- 17:00 – Dan și Daniel Avram și Clubul Copiilor Alba
- 18:00 – Concert Mircea Baniciu
Miercuri, 16 decembrie
- 18:00 – Corul Liceului Tehnologic și grupa de dansuri a claselor I–IV de la Ciumbrud
Joi, 17 decembrie
- 18:00 – Corul Cantus Princeps, Colegiul Național „Bethlen Gabor“
- Corul „Titu Maiorescu – Unison“
- Corul Colegiului Național „Titu Maiorescu“
- Ana Berindei, concert
Vineri, 18 decembrie
- 18:00 – Concert tradițional de colinde
- Coordonatori: Paula Ghiveci și Samoilă Oltean
Sâmbătă, 19 decembrie
- 17:30 – Aprinderea luminarelor de Advent
- 19:00 – Cleopatra Stratan și Edward Sanda, concert
- În deschidere: Rodica Todor și Cataleya Crișan
Duminică, 20 decembrie
- 18:00 – Cerc de chitară și muzică folk, coordonator Marius Moga
- Cercul de teatru Cugir – „Poveste de Crăciun“
- Spectacol – Cercul de canto Cugir
- Spectacol – Fanfara Cugir
Programul poate suferi modificări, care vor fi anunțate de organizatori.
foto reprezentativă – cu rol ilustrativ
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