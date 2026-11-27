Aiudul intră în magia sărbătorilor începând din 4 decembrie: Care este programul Târgului de Crăciun 2026

Mai este doar o săptămână până când Aiudul intră în atmosfera magică a sărbătorilor. . Au fost pregătite zile pline de muzică, spectacole, surprize și momente frumoase pentru toate vârstele. Aiudenii și vizitatorii sunt invitați să descopere programul complet și să-și rezerve locul în povestea Crăciunului de la Aiud.

Programul Târgului de Crăciun • Aiud 2026 (4–20 decembrie)

Vineri, 4 decembrie

17:30 – Spectacol de Crăciun oferit de grădinițele și școlile din Aiud

Aprinderea iluminatului festiv și venirea lui Moș Crăciun

Sâmbătă, 5 decembrie

17:30 – Aprinderea luminarelor de Advent

19:00 – Veta Biriș, concert

În deschidere: Daria Costea și Diana Tișe

Duminică, 6 decembrie

17:00 – Restaurant Magnolia: Teatrul Puck Cluj

19:00 – Grupul Colindătorilor de la Biserica Penticostală Aiud

Corul Bisericii Betania Aiud

Miercuri, 9 decembrie

18:00 – Momente artistice, Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea“

Joi, 10 decembrie

18:00 – Momente artistice, Școala Gimnazială „Axente Sever“ Aiud

Vineri, 11 decembrie

17:00 – Spectacol pe gheață Transylvania Skating și recital artistic Marius Moga la nai

19:00 – DJ Răzvan, discotecă în aer liber

În deschidere: DJ Denisa Moga și Cătălin Milea

Sâmbătă, 12 decembrie

16:30 – Concert Classical Singers, Biserica Reformată

17:30 – Aprinderea luminarelor de Advent

18:00 – Concert tradițional de colinde, Ansamblul „Doina Aiudului“

Duminică, 13 decembrie

12:00 – Concert de colinde, Corul Ave Musica al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca, la Catedrala Sfinții Trei Ierarhi Aiud

17:00 – Dan și Daniel Avram și Clubul Copiilor Alba

18:00 – Concert Mircea Baniciu

Miercuri, 16 decembrie

18:00 – Corul Liceului Tehnologic și grupa de dansuri a claselor I–IV de la Ciumbrud

Joi, 17 decembrie

18:00 – Corul Cantus Princeps, Colegiul Național „Bethlen Gabor“

Corul „Titu Maiorescu – Unison“

Corul Colegiului Național „Titu Maiorescu“

Ana Berindei, concert

Vineri, 18 decembrie

18:00 – Concert tradițional de colinde

Coordonatori: Paula Ghiveci și Samoilă Oltean

Sâmbătă, 19 decembrie

17:30 – Aprinderea luminarelor de Advent

19:00 – Cleopatra Stratan și Edward Sanda, concert

În deschidere: Rodica Todor și Cataleya Crișan

Duminică, 20 decembrie

18:00 – Cerc de chitară și muzică folk, coordonator Marius Moga

Cercul de teatru Cugir – „Poveste de Crăciun“

Spectacol – Cercul de canto Cugir

Spectacol – Fanfara Cugir

Programul poate suferi modificări, care vor fi anunțate de organizatori.

foto reprezentativă – cu rol ilustrativ