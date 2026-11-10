15 noiembrie 2026 | Stagiunea cu Skepsis 2026 continuă la Alba Iulia cu spectacolul „Farmacia”

Stagiunea cu Skepsis 2026 continuă la Alba Iulia cu spectacolul „Farmacia”

Compania de teatru Skepsis vă prezintă duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, spectacolul „Farmacia”, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.

Un spectacol special din repertoriul Skepsis, în care avem șansa de a ne reîntâlni cu farmecul unui gen aparte – teatrul absurdului –, unde ironia, paradoxurile și jocul fin al sensurilor și semnificațiilor cuceresc și provoacă deopotrivă!

Un simplu client intră într-o simplă farmacie, căutând un remediu pentru o problemă cu care se confruntă. O farmacistă simplă încearcă să înțeleagă natura problemei, însă, cu cât pune mai multe întrebări, cu atât situația devine din ce în ce mai confuză. Niciun răspuns nu ajută la lămurirea situației, iar misiunea farmacistei devine din ce în ce mai dificilă. Și unde este doctorul atunci când ai nevoie de el?

O comedie în care paradoxul și ironia teatrului absurdului aduc în discuție teme actuale ale prezentului pe care îl trăim: superficialitatea comunicării, dificultatea de a crea relații autentice cu ceilalți și dezumanizarea individului.

„Propunem publicului să petreacă o seară de duminică alături de noi! Spectacolul a fost prezentat cu succes în ultimul an la festivaluri naționale și internaționale, bucurându-se de o foarte bună primire din partea publicului. Experții invitați au apreciat în mod deosebit punerea în scenă, interpretarea și respectarea parametrilor specifici genului – teatrul absurdului!”, a transmis Viorel Cioflică

Bilete:

30 lei – adulți;

15 lei – elevi, studenți și pensionari.

Biletele pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților, începând de miercuri, 11.11.2026, între orele 09:00–15:00, precum și în ziua spectacolului, până la ora 18:30.

Fondurile obținute sunt folosite pentru susținerea proiectului cultural „Stagiunea cu Skepsis 2026”.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia; Fundația „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Noutăți și detalii despre companie, proiectele și evenimentele desfășurate pot fi descoperite accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro.

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