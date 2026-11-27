Colectarea deșeurilor din Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș și 22 de comune, scoasă la licitație pe opt ani: Care este valoarea estimată a contractului-mamut

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, în numele și pe seama localităților membre, deschide procedura de atribuire a unui nou contract de concesiune pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor din Zona 1 – Alba Iulia. Valoarea totală estimată este de 211.174.656 de lei fără TVA, pentru întreaga perioadă de 8 ani. Data limită pentru depunerea ofertelor este 22 ianuarie 2027.

Ce se delegă și cui

Contractul acoperă colectarea și transportul deșeurilor menajere și al celor similare provenite din comerț, industrie și instituții, inclusiv fracțiile colectate separat. Aria delegării cuprinde 26 de UAT-uri: municipiile Alba Iulia și Aiud, orașele Ocna Mureș și Teiuș, plus 22 de comune, de la Berghin și Ciugud până la Stremț și Unirea. Potrivit datelor INS citate în studiul de oportunitate, zona are 150.228 de locuitori rezidenți, din care 103.781 în urban și 46.447 în rural.

Odată cu serviciul, operatorul preia și infrastructura construită prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba”: platformele și insulele ecologice subterane și supraterane. Pentru acestea va plăti o redevență de 1.190.502 lei pe an, calculată pentru o valoare a bunurilor de 9,5 milioane de lei, amortizată pe 8 ani.

De ce acum

Contractul actual, atribuit în 2019 pentru cele 26 de UAT-uri, expiră la 30 noiembrie 2026. Studiul de oportunitate, avizat în octombrie 2026 de președintele ADI, a analizat opțiunile de gestiune și de contract. A ales gestiunea delegată, printr-o concesiune de servicii atribuită conform Legii 100/2016, deoarece operatorul preia o parte semnificativă a riscului de operare. Procedura recomandată este licitația deschisă într-o singură etapă. Durata de 8 ani a fost stabilită pentru ca operatorul să-și poată amortiza investițiile în utilaje și recipiente.

Cantități și tarife estimate

Documentul programează anual 5.000 de tone de deșeuri reciclabile, 32.470 de tone de deșeuri reziduale și 7.370 de tone de biodeșeuri. La acestea se adaugă servicii conexe pentru 430 de tone de deșeuri voluminoase și 330 de tone de deșeuri din construcții provenite din locuințe. Tarifele estimate, fără TVA, sunt de 832,98 lei/tonă la reciclabile, 462,55 lei/tonă la reziduale și 485,54 lei/tonă la biodeșeuri, după includerea inflației, a redevenței și a investițiilor în bunuri de retur. Valoarea estimată pentru primul an este de 23,08 milioane de lei, iar pentru al optulea an de 29,97 milioane, ca efect al inflației prognozate.

Ce vor plăti locuitorii

Sistemul de plată rămâne mixt. Gospodăriile din urban și toți utilizatorii non-casnici plătesc tarif direct operatorului. Gospodăriile din rural plătesc taxă de salubrizare către administrația locală. Estimările din studiu indică 19,03 lei pe persoană pe lună în urban și 13,79 lei în rural, inclusiv TVA. Sunt valori sub pragurile de suportabilitate calculate pentru 2026, de 23,10 lei în urban și 15,67 lei în rural. În studiul de oportunitate se precizează că aceste calcule se vor actualiza la atribuirea tuturor activităților de salubrizare.

„Plătește pentru cât arunci”

Studiul recomandă introducerea instrumentului „plătește pentru cât arunci” în varianta bazată pe frecvență de ridicare: un abonament fix plus o taxă variabilă pentru ridicările suplimentare de deșeuri reziduale și biodeșeuri. Reciclabilele suplimentare ar fi colectate gratuit. Implementarea ar începe într-o zonă pilot, la case din mediul urban, și ar fi extinsă după cel puțin un an de monitorizare. Regulile se stabilesc ulterior, printr-un regulament supus consultării publice.

Performanță și sancțiuni

Operatorul va fi evaluat pe baza unor indicatori anuali. Pentru reciclabile, minimul este de 70% din cantitatea generată. Pentru deșeurile din construcții și cele voluminoase, minimul este tot de 70%. Pentru biodeșeurile din zona de case urbane este de 45%, iar pentru textile de 5% în primul an. Dacă țintele nu sunt atinse, operatorul suportă contribuția pentru economia circulară și costurile de depozitare aferente cantităților care ar fi trebuit deviate. Contractul mai prevede penalități pentru recipiente nelivrate la timp (500 de lei per recipient) și amenzi contractuale între 500 și 50.000 de lei per abatere, în funcție de gravitate.

Calendar și riscuri

Conform calendarului estimat în studiu, de la încărcarea documentației în SEAP până la semnare trec aproximativ 136 de zile, în lipsa contestațiilor. Matricea de riscuri pune pe seama operatorului riscurile de cerere și de ofertă legate de cantități, cu posibilitatea renegocierii tarifului dacă acestea variază cu peste 10%. Unele riscuri, precum lucrările de infrastructură ale autorităților sau cerințele suplimentare de reglementare, sunt împărțite în mod egal cu autoritatea contractantă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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