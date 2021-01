Vortexul POLAR va lovi România la sfârșitul săptămânii. Ninsori și GER de până la -18 grade

Un vortex polar va lovi România, temperaturile, la sfârșitul săptămânii, putând ajunge chiar și la -18 grade Celsius, a anunțat Elena Mateescu, directorul ANM. În următoarele șapte zile, pe români îî așteaptă frig și ninsori.

Vortexul polar lovește România, iar Elena Mateescu, directorul ANM, anunță, în zonele depresionare, dar și în alte zone, temperaturi foarte mici.

“În primele zile ale acestei săptămâni, temperaturile minime se vor situa în general între minus 8 şi minus 10 grade Celsius în zonele depresionare, cel mult 1-2 grade Celsius în zona litoralului. Maxime până la 5-6 grade în partea de sud-est a ţării. Sfârşitul săptămânii aduce într-adevăr o răcire în ceea ce priveşte vremea pentru că o masă de aer rece va staţiona cel puţin pentru următoarele zile până spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie. În zonele depresionare vorbim de temperaturi cu minus 15, minus 18 grade Celsius şi cel mult minus 5 grade Celsius în zona litoralului”, a spus directorul ANM.

Până miercuri dimineață, precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea de sud. De asemenea, vântul va sufla puternic, în special pe litoral.

“Vorbim până miercuri dimineaţă de o informare meteorologică ce vizează precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, mai ales în jumătatea de sud, unde se vor cumula cantităţi de 10-15 litri pe metrul pătrat. De asemenea, în zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură şi local în Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă. Vântul va putea avea intensificări pe litoral, cu rafale între 40 până la 50 de kilometri pe oră”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, potrivit România TV.

Când s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria României

Directorul ANM a ținut să precizeze că temperatura de -18 Celsius nu este una record în România, subliniind că vremea este una normală având în vedere perioada în care ne aflăm.

“Nu este o temperatură record, mai ales că minima absolută a temperaturii aerului în ţara noastră s-a înregistrat în 25 ianuarie 1942 – minus 38,5 grade Celsius. Suntem departe de această valoare, dar, după perioada foarte călduroasă de la începutul lunii ianuarie, din prima săptămână, într-adevăr acest episod ne confirmă faptul că suntem în luna ianuarie şi putem să avem astfel de valori mai coborâte cu perioade de ger semnificative, ceea ce este normal pentru o lună ianuarie în ţara noastră”, a mai explicat meteorologul Elena Mateescu.

Când se încălzește vremea

În final, Elena Mateescu a anunțat că temperaturile vor începe să crească abia peste șapte zile. “Durează cel puţin spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie, după care, aşa cum arată informaţiile la acest moment, discutăm din nou de temperaturi în creştere de la o zi la alta. După data de 18-19 ianuarie, începem să avem valori de 10-12 grade la nivelul maximelor în partea de vest a ţării”, a mai spus directorul ANM.

Sursa: gandul.ro