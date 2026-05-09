Peste jumătate din bugetari vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Peste 55% dintre salariații actuali din instituțiile publice și din companiile de stat au peste 45 de ani
Guvernul interimar Bolojan atrage atenția auspra unei posibile crize pe piața de muncă din România în următorii ani, în raportul privind eficiența administrației publice și locale. În condițiile în care 55% dintre bugetari au vârste între 45 și 59 de ani, estimarea guvernului este că peste jumătate dintre ei se vor pensiona în următorii 15 ani.
„Această perspectivă deschide oportunități semnificative pentru înnoirea forței de muncă, în paralel cu provocări pentru formarea profesională a noilor generații în domeniile afectate, prin măsuri precum învățământul dual sau alte forme de educație vocațională”, se arată în raportul citat.
Datele colectate de Ministerul Finanțelor din totalul numărului de salariați asigurați scot în evidență îmbătrânirea forței de muncă:
-peste 55% dintre salariații actuali din instituțiile publice și din companiile de stat au peste 45 de ani;
-între 50–60% dintre aceștia vor ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani;
De asemenea, în companiile de stat, 69% dintre angajați sunt bărbați, iar 31% sunt femei, spre deosebire de instituțiile publice, unde raportul este invers.
Guvernul atrage atenția și asupra unui aspect pozitiv, respectiv că aparatul bugetar va fi „restructurat natural”.
Însă, raportul arată că această realitate „impune și un efort major de pregătire și reconversie profesională a forței de muncă pentru generațiile viitoare.”
„Această realitate demografică poate reprezenta o oportunitate pentru reducerea graduală a dimensiunii aparatului administrativ, în paralel cu reformele necesare de simplificare, digitalizare și automatizare a proceselor interne și a serviciilor publice.
Totodată, analiza pe grupe de vârstă poate contribui la anticiparea domeniilor unde forța de muncă se va reduce semnificativ, semnalând nevoia de programe de reconversie profesională și adaptare curriculară pentru noile generații”, se arată în raportul Guvernului.
În același raport, Guvernul Bolojan a făcut publice și cheltuielile de personal din anul 2024, când premier era social-democratul Marcel Ciolacu.
Atunci, cheltuielile de personal au ajuns la 164,6 miliarde de lei, reprezentând 9,3% din PIB, comparativ cu 8,3% în 2023, bazat pe acelaşi indicator al bugetului de stat.
„Administraţia publică din România rămâne fragmentată şi supradimensionată în raport cu rezultatele obţinute, iar lipsa unei corelări clare între resursele alocate, performanţă şi impact conduce la ineficienţă şi risipă”, este concluzia raportului.
