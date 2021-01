Cum va fi VREMEA până în 24 ianuarie 2021, în Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

În următoarele zile, gerul pune stăpânire pe România. Meteorologii ANM anunţă temperaturi de minus 18 grade, dar şi ninsori. Temperaturile încep să crească uşor după data de 19 ianuarie.

Ger cumplit în Transilvania

În primele 3 zile ale intervalului se vor înregistra temperaturi maxime, în medie, de 0…1 grad şi minime în jur de -3 grade, cele mai scăzute valori urmând a se înregistra în zonele depresionare. Răcirea prognozată pentru perioada 14…20 ianuarie va însemna maxime termice negative în toată regiunea, la o medie ce va oscila între -8 şi -4 grade şi minime sub limita gerului, în general, cuprinse între -18 şi -10 grade.

Apoi, la începutul ultimei decade de ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel media temperaturilor maxime va fi de aproximativ -2 grade, iar a celor minime se va situa între -10 şi -7 grade. Probabilitatea de precipitaţii se va menţine ridicată în aproape tot intervalul, dar mai ales în prima săptămână de prognoză şi după 20 ianuarie.

Maxime negative pe litoral

Până în 14 ianuarie nu se întrevăd variaţii semnificative în evoluţia temperaturii, astfel media valorilor maxime va fi de 2…4 grade, iar minimele de 0…2 grade în primele două nopţi, apoi de aproximativ -1 grad. Şi în această regiune vremea se va răci şi va deveni rece în perioada 15 – 20 ianuarie, când în cele mai reci zile, maximele vor fi negative, la o medie de -5…-3 grade, iar minimele vor scădea spre -10 grade.

După acest interval, este estimată o încălzire treptată, astfel temperaturile se vor apropia de cele normale, cu maxime la nivelul regiunii de 0…2 grade şi minime în jur de -4 grade. Se vor semnala precipitaţii, local însemnate cantitativ în primele zile ale intervalului. Ulterior vor mar mai fi posibile precipitaţii, probabilitatea de apariţie a acestora fiind mai mare după 20 ianuarie.

Ninge la munte în fiecare zi

În primele 3 zile ale intervalului se vor înregistra temperaturi în limite normale, respectiv o medie a valorilor maxime de -5…-3 grade şi minime în jur de -8 grade. În perioada 14…20 ianuarie vremea va deveni rece, geroasă mai ales pe timpul nopţilor şi dimineţilor. În cele mai reci zile din acest interval, media maximelor pentru întreaga zonă montană va fi de -12…-10 grade, iar minimele vor fi în jur de -18 grade.

După acest interval, estimarea indică o creştere treptată a temperaturii, astfel media maximelor va fi de -6…-4 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -10 grade. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză, dar cu o probabilitate mai mare până în 14 ianuarie şi după 20 ianuarie.