CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii”, pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă!

CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie senzațională, pe „Cetate”, în „finala” cu rivala SCM Zalău, scor 3-0 (3-0), un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2, după ce mai bună bună prestație stagională, contra unui oponent făcuți „KO”.

Un moment special s-a produs în minutul 80, când pe teren a intrat Darius Indrei, revenit după o indisponibilitate de durată, aproximativ 10 luni, din cauza unei accidentări grave la genunchi, acesta substituindu-l pe Mihaiu, MPV-ul disputei.

„Alb-negrii” au început duelul decisiv în stil „Blitzkrieg”, cu Andreas Mihaiu în prim-plan. Mijlocașul de creație a transformat în minutul 4 în penalty, faultat tot el de portarul albaiulian Dinu Moldovan. Peste două minute, optarul unirist a finalizat cu stil din centrul careului, la pasă Miclăuș.



Pe o ploaie agasantă, amfitrionii suferă două pierderi importante, Ardeiu și Vomir, înlocuiți la mijlocul primului mitan, din motive medicale și transportați cu ambulanța la spital.

Albaiulienii se dezlănțuiesc, iar juniorul Miclăuș înscrie simplu, după o deviere cu capul Fetița (38). CVSM Unirea Alba Iulia a realizat cea mai bună repriză stagională și conducea la un scor de neprezentare.

Firesc, actul secund nu a mai avut aceeași intensitate, uniriștii reușind să-și conserve avansul detașat în fața unui oponent năucit.

Arbitri Ad. Frățilă (Vadu Paşii), B. Martinescu, Al. Enciu (ambii Buzău); rezervă R. Cupu (Făgăraș) Observatori C. Danciu (Hunedoara), G. Gîdea (București)

Foto: Lucian DANCIU

