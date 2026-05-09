CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 3-0 (3-0) | „Alb-negrii", pas imens spre barajul pentru Liga 2, cu Mihaiu la timonă!

CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie senzațională, pe „Cetate”, în „finala” cu rivala SCM Zalău, scor 3-0 (3-0), un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2, după ce mai bună bună prestație stagională, contra unui oponent făcuți „KO”.

Un moment special s-a produs în minutul 80, când pe teren a intrat Darius Indrei, revenit după o indisponibilitate de durată, aproximativ 10 luni, din cauza unei accidentări grave la genunchi, acesta substituindu-l pe Mihaiu, MPV-ul disputei.

Citește și: Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, sau 7 puncte în ultimele 3 etape!

„Alb-negrii” au început duelul decisiv în stil „Blitzkrieg”, cu Andreas Mihaiu în prim-plan. Mijlocașul de creație a transformat în minutul 4 în penalty, faultat tot el de portarul albaiulian Dinu Moldovan. Peste două minute, optarul unirist a finalizat cu stil din centrul careului, la pasă Miclăuș.

Pe o ploaie agasantă, amfitrionii suferă două pierderi importante, Ardeiu și Vomir, înlocuiți la mijlocul primului mitan, din motive medicale și transportați cu ambulanța la spital.

Albaiulienii se dezlănțuiesc, iar juniorul Miclăuș înscrie simplu, după o deviere cu capul Fetița (38). CVSM Unirea Alba Iulia a realizat cea mai bună repriză stagională și conducea la un scor de neprezentare.

Firesc, actul secund nu a mai avut aceeași intensitate, uniriștii reușind să-și conserve avansul detașat în fața unui oponent năucit.

Arbitri Ad. Frățilă (Vadu Paşii), B. Martinescu, Al. Enciu (ambii Buzău); rezervă R. Cupu (Făgăraș) Observatori C. Danciu (Hunedoara), G. Gîdea (București)

Foto: Lucian DANCIU

LPS Sebeș, dublă externă victorioasă cu CSȘ Caransebeș! La Under 19, 8 victorii pentru elevii lui Doru Oancea în 2026

LPS Sebeș, victorii în etapa 23 din Seria 8 a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, în deplasare cu CSȘ Caransebeș. LPS Sebeș are 8 victorii din tot atâtea jocuri în primăvară […]

SuperLiga Alba, etapa 20: Spicul Daia Română a încurcat liderul Viitorul Sântimbru

9 mai 2026

SuperLiga Alba, etapa 20: Spicul Daia Română a încurcat liderul Viitorul Sântimbru, partida încheindu-se la egalitate, scor 1-1 Școala de Fotbal Valea Frumoasei s-a impus în prelungiri la Zlatna, CS Oca Mureș a câștigat clar cu „lanterna roșie" Sportul Câmpeni, plus o remiză spectaculoasă între Fortuna Lunca Mureșului și Peformanța Ighiu, sunt rezultatele din primele […]

FOTO: CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, nul care prelungește suspansul în lupta pentru titlu! VAR a salvat-o iar pe Craiova!

8 mai 2026

CFR Cluj – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a 8-a din play-off-ul Superligii s-a încheiat cu o remiză albă care prelungește suspansul în lupta pentru titlu! VAR a salvat-o din nou pe Craiova Aiudeanul Andrei Cordea a fost titular pentru feroviari în duelul cu implicații majore în lupta la vârful SuperLigii, golgheterul gazdelor fiind înlocuit în […]

