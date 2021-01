Vortexul POLAR se apropie de România. Ninsori și ger de ”crapă pietrele” în următoarele zile

Potrivit prognozei METEO în următoarele 10 zile, vremea va fi dominată de ninsori și ger. Temperaturile scad în unele zone până la minus 20 de grade. În intervalul 11 ianuarie 13 ianuarie, ora 10:00, vor fi perioade în care se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar în jumătatea de sud se vor acumula cantităţi, local de peste 10 – 15 l/mp.

Dacă vortexul format la Polul Nord va ajunge până la noi, în câteva zile s-ar putea să înregistrăm minusuri istorice.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile vor coborî până la -12. Și în București vor fi -6 ziua și -10 noaptea. O vreme în răcire accentuată în întreaga ţară, chiar geroasă, cu valori termice minime ce vor coborî până la -18 grade Celsius, în Transilvania, dar şi cu precipitaţii ce se vor semnala în aproape toată țara.

Vremea pe 12 ianuarie

Potrivit ANM va continua să ningă în sud, unde se va depune strat nou de zăpadă și izolat se va forma polei, iar vântul va avea viteze de 50 km/h pe litoral. De altfel, aceste fenomene meteo vor dura până miercuri dimineață.inima termică va fi de 0°C.

Vremea în următoarea săptămână:



Din data de 15 ianuarie se vor înregistra episoade de ger, cu temperaturi de minus 12-14 grade. După data de 20 ianuarie, vremea se încălzeşte şi se va ajunge la temperaturi de zero grade.

În perioada 14 – 20 ianuarie, vremea va deveni rece, geroasă mai ales pe timpul nopţilor şi dimineţilor. În cele mai reci zile din acest interval, media maximelor pentru întreaga zonă montană va fi între -12 şi -10 grade, iar minimele vor fi în jur de -18 grade.

După acest interval, estimarea indică o creştere treptată a temperaturii, media maximelor fiind cuprinsă între -6 şi -4 grade, în timp ce valorile minime se vor situa în jurul a -10 grade. Precipitaţii se vor înregistra pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză, dar cu o probabilitate mai mare până pe 14 ianuarie şi după 20 ianuarie.