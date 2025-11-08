Volei Alba Blaj – „U” Cluj 3-0 în Divizia A1 la volei feminin
Volei Alba Blaj a învins „U” Cluj în etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, meci disputat în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-20, 25-20, 25-18)
Campioana Volei Alba Blaj a trecut de ultima clasată, într-un mod facil, într-o partidă disputată în fața fanilor.
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj, victorie de serviciu cu Medicina Târgu Mureș
Volei Alba Blaj a câștigat în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-20, 25-20, 25-18), cu „U” Cluj, meci contând pentru etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din „Mica Romă” a bifat al treilea succes într-o două săptămână, precedentele fiind la Lugoj și la Târgu Mureș, având în fața ultima clasată din ierarhie, formația universitară care are eșecuri pe linie. Runda viitoare este o dispută mult mai dificilă, în deplasare, cu contracandidata Corona Brașov. În fața a aproximativ 700 de spectatori, deținătoarea titlului a aliniat o formulă experimentală, antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez odihnind trei jucătoare de bază (Piani, Krenicky și Delic), ținând cont că a fost o întâlnire disproporționată valoric. Raportul blocajelor a fost 9-7 (cele mai multe Grama – 4), iar al așilor 6-2. Cele mai multe puncte le-au realizat Mihaela Otcuparu – 20 și Drussyla Costa – 14, respectiv Megan Menchaca și Alexandra Bara – câte 10.
Volei Alba Blaj: Hyde Lyklema – 3 puncte, Bianca Grama 8p, Ana Trcol 3p, Ariana Pîrv 8p, Drussyla Costa 14p, Mihaela Otcuparu 20p, Diana Vereș (l); au mai intrat Raisa Ioan 3p și Eva Vizitiu (l), nu au jucat Vittoria Piani, Jelena Delic, Charlotte Krenicky, Dariya Ivanova.
Următoarea întâlnire este de cu totul altă anvergură, în deplasare cu Corona Brașov, o echipă cu pretenții în acest sezon
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga Alba, etapa 11: Liderul Viitorul Sântimbru, a șaptea victorie la rând | CS Ocna Mureș, succes dramatic în derby-ul rundei
SuperLiga Alba, etapa 11: Liderul Viitorul Sântimbru, a șaptea victorie la rând | CS Ocna Mureș, succes dramatic în derby-ul rundei, cu gol în minutul 90+5! Dacă primele două clasate, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos, au continuat seria victoriilor, în schimb CS Ocna Mureș a urcat pe podium după ce s-a impus dramatic […]
Liga 3, Seria 7: CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, eșecuri externe, fără a înscrie, în prima etapă a returului Seriei 7
În prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3, deplasări pentru CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, ambele conjudețene pierzând întâlnirile Cele două conjudețene, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag au avut parte de confruntări dificile, pierzând fără a înscrie Citește și: Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul […]
Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1)! „Alb-negrii” și-au luat revanșa în derby „de Alba”!!! Corecție aspră pentru „roș-albaștri”
Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), în prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3! „Alb-negrii” și-au luat revanșa în derby „de Alba”!!! Corecție aspră pentru „roș-albaștri”! CSM Unirea Alba Iulia și-a luat revanșa cu vârf și îndesat în derby „de Alba”, învingând în deplasare pe Metalurgistul Cugir, scor 4-0 (1-0), după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026. Ce prevede pachetul fiscal aprobat de Guvern
Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, urmează unul și mai dificil De la 1...
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA...
Știrea Zilei
VIDEO | Rachiș, satul cu patru locuitori, care a fost readus la viață de un aiudean. Primar: „Momentan cred că rămâne doar o perspectivă turistică. Nu cred că va fi, prea curând, un sat de vacanță unde să se creeze servicii pentru așa ceva”
Rachiș, satul cu patru locuitori, care a fost readus la viață de un aiudean. Primar: „Momentan cred că rămâne doar...
VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna pentru 40 de copii, în construcție. Primarul Silviu Ponoran: „Părinții ne-au spus că s-ar bucura dacă ar exista o creșă în oraș. Le este greu fără una”
Prima creșă modernă din Zlatna pentru 40 de copii, în construcție. Primarul Silviu Ponoran: „Părinții ne-au spus că s-ar bucura...
Curier Județean
VIDEO | Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania
Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania Performanța și seriozitatea din...
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei Inspectorii ISU Alba,...
Politică Administrație
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...