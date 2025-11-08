Volei Alba Blaj – „U” Cluj 3-0 în Divizia A1 la volei feminin

Volei Alba Blaj a învins „U” Cluj în etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin, meci disputat în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-20, 25-20, 25-18)

Campioana Volei Alba Blaj a trecut de ultima clasată, într-un mod facil, într-o partidă disputată în fața fanilor.

Volei Alba Blaj a câștigat în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-20, 25-20, 25-18), cu „U” Cluj, meci contând pentru etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din „Mica Romă” a bifat al treilea succes într-o două săptămână, precedentele fiind la Lugoj și la Târgu Mureș, având în fața ultima clasată din ierarhie, formația universitară care are eșecuri pe linie. Runda viitoare este o dispută mult mai dificilă, în deplasare, cu contracandidata Corona Brașov. În fața a aproximativ 700 de spectatori, deținătoarea titlului a aliniat o formulă experimentală, antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez odihnind trei jucătoare de bază (Piani, Krenicky și Delic), ținând cont că a fost o întâlnire disproporționată valoric. Raportul blocajelor a fost 9-7 (cele mai multe Grama – 4), iar al așilor 6-2. Cele mai multe puncte le-au realizat Mihaela Otcuparu – 20 și Drussyla Costa – 14, respectiv Megan Menchaca și Alexandra Bara – câte 10.

Volei Alba Blaj: Hyde Lyklema – 3 puncte, Bianca Grama 8p, Ana Trcol 3p, Ariana Pîrv 8p, Drussyla Costa 14p, Mihaela Otcuparu 20p, Diana Vereș (l); au mai intrat Raisa Ioan 3p și Eva Vizitiu (l), nu au jucat Vittoria Piani, Jelena Delic, Charlotte Krenicky, Dariya Ivanova.

Următoarea întâlnire este de cu totul altă anvergură, în deplasare cu Corona Brașov, o echipă cu pretenții în acest sezon

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

