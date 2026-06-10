FOTO | ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat în urma impactului cu o autocisternă și două autoturisme
ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat în urma impactului cu o autocisternă și două autoturisme
Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN1, în localitatea Cornițel, județul Bihor, pe traseul Huedin – Oradea.
În eveniment au fost implicate un TIR, o autocisternă fără încărcătură și două autoturisme, dintre care unul tracta o remorcă. În urma impactului, o femeie de 53 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Autotrenul s-a răsturnat, a avariat un stâlp de electricitate și a provocat scurgeri de combustibil pe carosabil.
„În evenimentul rutier au fost implicate un autotren, două autoturisme și o autocisternă goală. În urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe suprafața de rulare, a acroșat un stâlp de electricitate, fiind și scurgeri de combustibil pe suprafața de rulare. Accidentul s-a soldat cu decesul unui pasager și rănirea altor patru persoane, ce au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul rutier este deviat pe DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod”, anunța, miercuri dimineață, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit Adevărul.
Potrivit primelor date ale poliției, accidentul s-ar fi produs după ce un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui TIR, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a lovit în lanț celelalte vehicule, relatează Ziua de Vest.
Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii accidentului.
Șoferii autovehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis Poliția Bihor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită
Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită Într-un context în care încrederea, transparența și responsabilitatea reprezintă repere esențiale ale unei organizații moderne, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) face un nou pas în consolidarea culturii sale organizaționale prin implementarea standardului internațional pentru sistemele de management anti-mită. Acest demers reflectă angajamentul ferm al […]
11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara
11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara ANM a emis miercuri dimineața noi avertizări cod galben de furtuni valabile mâine, 11 iunie 2026, în Alba și alte zone din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul […]
Președintele Nicușor Dan dorește condamnarea incidentului cu drona rusească de la Galați la summitul UE: ,,De netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”
Președintele Nicușor Dan dorește condamnarea incidentului cu drona rusească de la Galați la summitul UE: ,,De netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate” Președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu președintele Consiliului European, António Costa, privind agenda summitului UE din 18-19 iunie, solicitând totodată includerea în concluziile reuniunii a unei condamnări ferme a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită
Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită Într-un context în care încrederea, transparența și responsabilitatea reprezintă...
11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara
11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări...
Știrea Zilei
Un oraș din Alba pregătește reguli stricte pentru proprietarii de câini: Sterilizarea și microciparea, prioritare. Amenzi de până la 2.500 de lei pentru contravenienți
Un oraș din Alba pregătește reguli stricte pentru proprietarii de câini: Sterilizarea și microciparea, prioritare. Amenzi de până la 2.500...
Agropec Dionis, traderul de cereale din Alba, cifră de afaceri de aproape 300 milioane lei în 2025, de 2,5 ori decât în 2024
Agropec Dionis, traderul de cereale din Alba, cifră de afaceri de aproape 300 milioane lei în 2025, de 2,5 ori...
Curier Județean
FOTO | Monografia dedicată Mănăstirii Râmeț, realizată de trei elevi ai Colegiului Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia a obținut Premiul Special la Concursul „Cultură şi Civilizaţie în România”
Monografia dedicată Mănăstirii Râmeț, realizată de trei elevi ai Colegiului Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia a obținut Premiul Special...
Când și unde va avea loc în Alba prima etapă din 2026 a Festivalului-concurs de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură”
Când și unde va avea loc în Alba prima etapă din 2026 a Festivalului-concurs de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru...
Politică Administrație
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...