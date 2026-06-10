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FOTO | ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat în urma impactului cu o autocisternă și două autoturisme

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat în urma impactului cu o autocisternă și două autoturisme

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN1, în localitatea Cornițel, județul Bihor, pe traseul Huedin – Oradea.

În eveniment au fost implicate un TIR, o autocisternă fără încărcătură și două autoturisme, dintre care unul tracta o remorcă. În urma impactului, o femeie de 53 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Autotrenul s-a răsturnat, a avariat un stâlp de electricitate și a provocat scurgeri de combustibil pe carosabil.

„În evenimentul rutier au fost implicate un autotren, două autoturisme și o autocisternă goală. În urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe suprafața de rulare, a acroșat un stâlp de electricitate, fiind și scurgeri de combustibil pe suprafața de rulare. Accidentul s-a soldat cu decesul unui pasager și rănirea altor patru persoane, ce au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul rutier este deviat pe DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod”, anunța, miercuri dimineață, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit Adevărul.

Potrivit primelor date ale poliției, accidentul s-ar fi produs după ce un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui TIR, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a lovit în lanț celelalte vehicule, relatează Ziua de Vest.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii accidentului.

Șoferii autovehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis Poliția Bihor.

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