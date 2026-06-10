Șoimii Gura Humorului, alături de CSM Unirea Alba Iulia în demersul la TAS în scandalul CSL Ștefăneștii de Jos
Șoimii Gura Humorului, alături de CSM Unirea Alba Iulia în demersul la TAS în scandalul CSL Ștefăneștii de Jos
„Șoimii Gura Humorului se raliază demersului demarat de Unirea Alba Iulia, care a intentat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) o acțiune privind modul în care s-a stabilit ierarhia finală a clasamentului Ligii 3 de fotbal”, a anunțat clubul moldav în seara zilei de 9 iunie 2026.
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„Conform unei decizii a FRF, clubul CS Ștefăneștii de Jos a fost sancționat cu o penalizare de două puncte, decizie care însă nu a fost pusă în aplicare în sezonul care s-a încheiat de curând.
Sperăm într-o soluționare corectă a situației, iar pe lângă criteriul sportiv să primeze și aplicarea regulamentelor în vigoare.
În situația în care se va hotărî ca barajele de promovare să se rejoace, clubul nostru este pregătit pentru disputarea acestora, respectând formatul competiției si deciziile emise de forurile decizionale”, se arată într-un comunicat oficial postat pe pagina de Facebook a clubului Șoimii Gura Humorului.
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