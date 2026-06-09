Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu

Direcția județeană de mediu a dat luni, 8 iunie 2026, undă verde pentru realizarea centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia. Acordul de mediu este ultimul aviz necesar pentru proiectul ,,Fluidizarea traficului rutier prin masuri de mobilitate urbana durabila – construire artera cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud vest a municipiului Alba Iulia – Lot 1 si Lot 2”, propus a fi amplasat în loc Alba Iulia, străzile Ion Lăncrănjan, Izvorului și Viilor.

Este vorba de o investiție de 30 de milioane de euro.

Contractul de finanțare a fost semnat în 27 aprilie 2026 de Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, și Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 și în prezența Președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și a mai multor reprezentanți ai echipelor de proiect.

Prin proiect se propune realizarea unei străzi, de categoria II, cu 2 benzi de circulație pe sens, din care una destinata autobuzelor, lățimea părții carosabile fiind de 14 m (3,5 m pe banda), amenajarea de spatii verzi de 2,3 m, piste de biciclete de 2,1 m/sens si trotuare de 2,5 m lățime pe ambele parti ale străzii.

Lotul I cuprinde tronsonul de la intersecția str. Lalelelor cu strada Ion Lăncrăjan (zona Lidl) pana aproape de str Viilor, având următoarele caracteristici: lungime parte carosabila – 2300 ml, suprafața parte carosabila (inclusiv drumuri laterale) – 20699mp; suprafața benzi dedicate BUS- 15422 mp; lungime banda dedicate BUS – 4404 ml, lungime pista bicicleta, pista sens unic4700 ml; suprafața piste biciclete 9960 mp; suprafața trotuare – 11723 mp; accese proprietăți 709 mp.

Lotul I al coridorului de mobilitate traversează strada Brândușei și strada Orlea prin două pasaje supraterane. Pasajul de la km 575 este amplasat pe o stradă încadrată ca stradă de categoria I, fapt ce a dus la o dimensionare corespunzătoare, asigurând o înălțime de liberă trecere de 5,5 m.

În cadrul lotului II exista amenajate trei locuri de parcare. Lotul I nu se suprapune peste spații verzi cadastrate și inventariate în Registrul Spațiilor Verzi Alba Iulia, iar Lotul II se suprapune cu 1462,4 m2, spații verzi cadastrate.

Pe amplasament există un număr de 32 arbori, din care unul este uscat și tăiat în zona trunchiului – propus spre eliminare, fiind propuși spre relocare un număr de 18 arbori, diferența de 13 arbori fiind păstrați în poziția din prezent. În cadrul Lotului I sunt propuși spre plantare 660 arbori, iar pe Lotul II sunt propuși spre plantare 80 arbori.

În zona amplasamentului vor fi necesare relocări ale rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze natural și telefonizare. La finalizarea lucrărilor, zonele afectate de lucrările de constructive vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, așternerea de pământ vegetal, plantare vegetație specifică zonei.

Obiectivul general al proiectului depus de municipalitatea albaiuliană este dezvoltarea unei infrastructuri moderne, eficiente și sustenabile pentru transportul public și mobilitatea urbană în municipiul Alba Iulia, prin modernizarea și decarbonizarea transportului public și crearea unui culoar verde de mobilitate urbană. Realizarea lui va crea o conexiune optimă cu pistele de biciclete construite în cadrul celor două proiecte majore de mobilitate recent finalizate, finanțate prin POR 2014-2020, creând continuitatea acestora și încurajând folosirea bicicletelor în detrimentul autoturismului propriu. De asemenea, un alt beneficiu este crearea de noi trasee de transport în comun în această zonă rezidențială aflată în expansiune.

Pentru aceasta va fi construită o arteră modernă cu funcțiuni multiple, cu doua benzi pe sens, benzi dedicate transportului public, trotuare, piste pentru biciclete și zone verzi liniare. Transportul public este sprijinit prin benzi dedicate autobuzelor, cu o lungime totală de 4.404 m, care asigură o circulație fluentă și prioritară pentru mijloacele de transport în comun. Pentru creșterea siguranței, proiectul include două pasaje supraterane peste străzile Brândușei și Orlea, care elimină conflictele de trafic între fluxurile locale și principale. De-a lungul arterei principale se amenajează 4.700 m liniari de piste pentru biciclete (în regim de sens unic), cu o suprafață totală de 9.960 mp și trotuare pe o suprafață totală de 11.723 mp, cu finisaje antiderapante și rampe pentru accesibilitate. Proiectul include un sistem de semnalizare rutieră verticală și orizontală.

Se montează 201 indicatoare rutiere și se realizează marcaje care includ și treceri de pietoni evidențiate și marcaje pentru traversarea carosabilului de către pistele de biciclete. De-a lungul traseului sunt propuse 6 stații de autobuz noi, dotate cu adăposturi. Pe traseul noii artere rutiere vor fi extinse rețelele de apă și canalizare, rețeaua de iluminat public și cea de monitorizare a traficului. Proiectul propune implementarea unui sistem avansat de management al traficului care va include semafoare, senzori și un centru de control.

Pe lângă lucrările de realizare a infrastructurii, proiectul prevede și implementarea unor activități conexe activității de bază între care cooperarea cu municipiul Edineț din Republica Moldova permite transferul de know-how în domeniul mobilității urbane, digitalizării serviciilor publice și planificării inteligente.

Beneficiarii principali ai proiectului sunt cei peste 9.000 de locuitori ai cartierelor noi din Sud-Vestul municipiului Alba Iulia, cărora li se adaugă aproape 75.000 de locuitori ai municipiului, reprezentând aproape un sfert din populația județului Alba, și mai mult de 150.000 de locuitori în întreaga Zonă Urbană Funcțională.

Se estimează o creștere a numărului de persoane care utilizează pistele de biciclete la aproape 28.000/an și a numărului de pasageri transportați de sistemul public la 125.195 utilizatori/an.

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