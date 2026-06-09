FSIE: Grevă japoneză în școli, în timpul Evaluării Naționale și a Bacalaureatului. Motivele pentru care profesorii din Alba și alte 10 județe protestează
FSIE: Grevă japoneză în școli, în timpul Evaluării Naționale și a Bacalaureatului. Motivele pentru care profesorii din Alba și alte 10 județe protestează
Federația Sindicatelor Independente din Educație – FSIE, federație Reprezentativă la nivel de unități diferite, a declanșat Greva Japoneză pe perioada Examenelor Naționale de Evaluare cls. a VIII-a și a Examenului de Bacalaureat care se vor desfășura între 08 Iunie – 08 Iulie 2026.
Membri de sindicat FSIE din 11 (unsprezece) județe, Alba, Bihor, Brăila, Cluj, Covasna, Dolj, Ilfov, Sălaj, Satu Mare, Teleorman și Vrancea, cît și din Municipiul București, vor protesta timp de o lună, începînd de ieri 08 Iunie, purtînd etichete albe cu sigla FSIE în timpul desfășurării activităților în unitățile de învățămînt.
Protestul FSIE este îndreptat împotriva Austerității impuse de Guvernul Demis care încă mai emite Legi în mod Dictatorial și Nelegal, împotriva Noii Legii a Salarizării care taie din Drepturile Salariale ale angajaților din Învățămînt, în timp ce mărește, abuziv și discriminatoriu, cu 3,000 pînă la peste 25,000 Lei salariile Președintelui, Primului Ministru, Miniștrilor, Parlamentarilor, Președinților Consiliilor Județene și Primarilor, împotriva încălcării Legii și Constituției, a Drepturilor și Libertăților fundamentale într-o Societate Democratică, cît și împotriva Corupției de Stat și a Nedreptăților care au devenit norma generalizată.
FSIE a hotărît această formă de protest printr-o Consultare Sindicală internă desfășurată în perioada Februarie – Aprilie 2026, se arată într-un comunicat semnat de Damo Ștefan-Petru, președinte FSIE.
Cerințele Federației Sindicatelor Independente din Educație
- NU AUSTERITATE !
- NU, NOII LEGI A SALARIZARII !
- TAIATI DE LA VOI, NU DE LA NOI !
- NU PLATIM NOI, CE-ATI FURAT VOI !
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