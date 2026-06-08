Politică Administrație

FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului

Ioana Oprean

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ALBA FEST 2026

Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului

Încasările la bugetul județului Alba din redevențe de la balastierele și exploatările de agregate minerale au crescut cu 2 milioane de lei față de anul trecut. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a ajunțat că neregulile vor fi taxate la sânge.

,,Așa cum am spus acum câteva luni, privitor la acest subiect, lucrurile se fac, nu se discută. Față de aceeași perioadă a anului trecut, au fost încasate din redevențe cu 2 milioane de lei mai mult. Mai precis, 9 milioane, față de 7 milioane.

Le mulțumesc colegilor mei din cadrul CJ pentru implicare și le cer să fie intransigenți și de acum încolo. De asemenea, le solicit tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu să taxeze la sânge orice abatere de la lege. Încă mai există nereguli, însă dau asigurări că cine greșește va plăti scump.

Reamintesc, până când toată lumea va înțelege acest lucru, că exploatările de agregate minerale, iazurile piscicole au nevoie obligatorie de un permis de exploatare, de autorizație de construire, iar stațiile de sortare și spălare, la rândul lor, trebuie autorizate

REȚINEȚI! Aceste exploatări de agregate minerale sunt OBLIGATE prin lege să plătească redevențe, după cum urmează: 40% către Consiliul Județean, 40% către Consiliul Local din zona unde se desfășoară activitatea și 20% către Bugetul de Stat.

Avertismentul meu privitor la respectarea legii este adresat și agenților economici care au activități în domeniul carierelor.

Încă un aspect important de care ținem cont este situația exploatărilor care se închid la final de lucrări. Cei aflați în această situație, au obligația de a readuce terenul la stadiul inițial. Fie prin redarea în circuitul agricol, fie prin amenajarea de iazuri piscicole. Totul la modul serios, nu doar scriptic-unde tot ce rămâne arată ca după un “război”, a scris Marius Hațegan pe Facebook.

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