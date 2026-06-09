VIDEO | Exercițiu de amploare pentru Salvamont Alba în Apuseni: Intervenție simulată pentru salvarea unei victime din canionul Oșelu

Exercițiu de amploare pentru Salvamont Alba în Apuseni: Intervenție simulată pentru salvarea unei victime din canionul Oșelu

Salvamontiștii din Alba au participat, alături de colegii lor din Bihor și cadre medicale SMURD, la un amplu exercițiu de salvare într-unul dintre cele mai complexe și periculoase canioane din România.

În perioada 06-07 iunie 2026, personalul profesionist al SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Bihor și SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba, împreună cu voluntarii din cadrul acestor servicii, au organizat în colaborare cu Asociația Profesionistă a Instructorilor de Canyioning, un amplu exercițiu de salvare din canion, într-unul din cele mai complexe canioane din România, la care au luat parte 35 de salvatori montani și salvatori speologi din cele două județe (Bihor, Alba), intructori de canyoning din toată țara, precum și personal medical din cadrul UPU-SMURD Oradea, CPU Beiuș și UPU-SMURD Cluj.

În ziua premergătoare exercițiului, în proximitatea bazei SALVAMONT din Stâna de Vale au fost amenajate diverse ateliere de lucru, unde împreună cu instructorii de canyoning de la APIC, salvatorii au avut ocazia să învețe tehnici noi precum tiroliana cu ancoră umană, tiroliana “invizibilă” și debraierea tărgii Salvaspeo pe diverse tipuri de coborâtoare si au fost realizate parcurgeri de recunoaștere și echipare a unui canion, atelierele fiind desfășurate la cascada Vălul Miresei (Iadolina), unde atât personalul medical, cât și salvatorii s-au instruit în tehnici specifice parcurgerii canionului, care necesită echipări speciale și pregătire de specialitate de nivel ridicat.

Sâmbătă seara, participanții s-au cazat la Vârtop în Baza SALVAMONT și Centrul de Pregătire pentru Salvatori Montani, unde a avut loc o ședință tehnică și planificarea exercițiului (înscrierea în acțiune, stabilirea echipelor și a sarcinilor de lucru, preluarea echipamentului de la magazie).

Duminică dimineața salvatorii au fost alertați, și în cel mai scurt timp au pornit spre canionul Oșelu (zona stațiunii Boga din comuna Pietroasa). Exercițiul a constat în evacuarea unui accidentat care suferise un traumatism de membru inferior în partea superioară a canionului. Prima echipă trimisă (echipa APIC) a pregătit parcurgerea în siguranță a cascadelor canionului, creând astfel acces echipei medicale de asistență a victimei care a ajuns la accidentat, i-a acordat primul ajutor, comunicând punctului de comandă bilanțul leziunilor și a instalat un punct cald în care victima a fost pusă în așteptare până la pregătirea traseului de evacuare.

Două echipe de salvatori montani și salvaspeo au instalat tirolienele și celelalte ateliere necesare pentru a depăși verticalele cu apă, marmitele și aglomerările de bușteni din canion.

Accidentatul a fost evacuat cu succes pe targa salvaspeo până la drumul de acces de pe valea Boga. După ce toți salvatorii au ieșit din canion, a avut loc o altă ședință tehnică în cadrul căreia au fost analizate problemele apărute și soluțiile cele mai oportune.

Asemenea exerciții, care face parte din planul anual de pregătire a personalului profesionist, au menirea să mențină un nivel profesional ridicat al salvatorilor montani și a celor din mediul subteran speologic, îmbunătățirea permanentă a tehnicilor de lucru în diverse medii, a tehnicilor de acordare a primului ajutor și comunicarea eficientă între membri echipelor de intervenție, chiar dacă fac parte din structuri diferite, și pentru asigurarea securității cetățenilor dornici de ieșiri în natură și practicanților de sporturi montane.

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