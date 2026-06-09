Un oraș din Alba pregătește reguli stricte pentru proprietarii de câini: Sterilizarea și microciparea, prioritare. Amenzi de până la 2.500 de lei pentru contravenienți

Primăria Cugir pregătește unul dintre cele mai stricte regulamente locale privind deținerea câinilor, într-o încercare de a reduce numărul animalelor fără stăpân, de a limita abandonul și de a crește responsabilitatea proprietarilor.

Proiectul a fost supus dezbaterii publice , iar cetățenii pot transmite propuneri și observații până în dimineața aceleiași zile.

Potrivit proiectului de regulament, administrația locală urmărește reducerea numărului de câini fără stăpân, prevenirea abandonului, limitarea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună și metiși, precum și combaterea riscurilor sanitare generate de bolile transmisibile de la animale la oameni.

Documentul introduce măsuri concrete privind identificarea câinilor prin microcipare, vaccinarea obligatorie, sterilizarea și responsabilitățile proprietarilor în spațiul public.

Microciparea devine obligatorie pentru toți câinii

Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că toți câinii deținuți de persoane fizice sau juridice din Cugir trebuie identificați prin microcip și înregistrați în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS). Costurile vor fi suportate de proprietari.

Numărul microcipului va fi înscris în carnetul de sănătate și, după caz, în pașaportul animalului, iar înregistrarea în RECS va fi realizată exclusiv de medicii veterinari autorizați.

În plus, vaccinarea antirabică rămâne obligatorie și poate fi efectuată numai după identificarea animalului.

Sterilizarea câinilor de rasă comună și metiși, impusă prin regulament

Proiectul introduce o obligație clară pentru proprietarii de câini de rasă comună sau metiși: animalele trebuie sterilizate. Excepție fac câinii utilitari și animalele pentru care medicul veterinar constată că starea de sănătate nu permite intervenția.

Pentru a încuraja conformarea, Primăria Cugir intenționează să organizeze campanii de sterilizare subvenționată, în funcție de fondurile disponibile în bugetul local. Proprietarii care au domiciliul în oraș și dețin câini deja microcipați și înregistrați în RECS vor putea beneficia de decontarea sterilizării pentru maximum doi câini.

Reguli mai dure pentru proprietarii de câini

Regulamentul stabilește o serie de obligații stricte pentru deținătorii de patrupede. Concret, câinii trebuie supravegheați permanent, proprietarii trebuie să împiedice ieșirea animalelor pe domeniul public fără control, dejecțiile trebuie colectate imediat, este interzisă abandonarea câinilor, accesul câinilor în locurile de joacă pentru copii este interzis, iar câinii agresivi sau periculoși trebuie să poarte botniță și să fie ținuți în lesă în spațiile publice.

De asemenea, regulamentul interzice amplasarea adăposturilor improvizate pentru câini pe domeniul public și hrănirea ori întreținerea câinilor fără stăpân în spațiile aflate în administrarea orașului.

Acordul vecinilor pentru creșterea câinilor în apartamente

Potrivit proiectului, proprietarii care locuiesc la bloc vor trebui să obțină acordul scris al vecinilor cu perete comun și al majorității proprietarilor sau chiriașilor de pe scară pentru a putea deține câini în apartament. Excepția este reprezentată de câinii utilitari utilizați în activități educative sau terapeutice.

Această prevedere ar putea provoca dezbateri aprinse în rândul locatarilor și al organizațiilor pentru protecția animalelor.

Amenzi consistente pentru nerespectarea regulilor

Autoritățile propun sancțiuni care pot ajunge până la 2.500 de lei.

Vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.500 de lei fapte precum lipsa microcipării, neînregistrarea câinilor, nesterilizarea câinilor de rasă comună sau metiși, nerespectarea obligațiilor privind igiena, abandonarea animalelor, permiterea accesului câinilor în locurile de joacă sau nerespectarea condițiilor de deținere prevăzute în regulament.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi realizate de Poliția Locală și de persoanele împuternicite de primar.

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre va avea loc luni, 15 iunie 2026, de la ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Cugir.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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