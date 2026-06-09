VIDEO EXCLUSIV | Antrenorul aiudean Bogdan Andone: „FC Argeș a fost proiectul care m-a convins”. Tehnicianul a vorbit și despre refuzul FCSB, academia care îi poartă numele și promovarea ratată de Unirea Alba Iulia

Antrenorul aiudean Bogdan Andone: „FC Argeș a fost proiectul care m-a convins”. Tehnicianul a vorbit și despre refuzul FCSB, „nu corespundem ca idei de fotbal și principii de joc”, academia care îi poartă numele și promovarea ratată de Unirea Alba Iulia

Bogdan Andone, antrenorul originar din Aiud, prezent la Micești, cu prilejul ultimei etape din Interliga organizată de AJF Alba, a oferit un interviu exclusiv pentru Ziarul Unirea.

Între temele abordate, parcursul de poveste cu FC Argeș, motivul pentru care l-a refuzat recent pe Gigi Becali, care este perspectiva în privința fotbalului aiudean și a Academiei „Bogdan Andone”, dar și dezamăgirea după ce CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2.

*FC Argeș, proiectul care i-a oferit încredere

Tehnicianul a explicat că alegerea de a se implica la FC Argeș a fost determinată de seriozitatea proiectului și de tradiția clubului piteștean. „FC Argeș este un nume important în fotbalul românesc. Am simțit că există dorința de a construi ceva sănătos și de durată, iar acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care am acceptat provocarea”, a declarat Bogdan Andone.

Antrenorul consideră că performanța nu poate apărea peste noapte și că succesul unei echipe depinde în mare măsură de continuitate și stabilitate: „Rezultatele vin atunci când există răbdare și când toată lumea merge în aceeași direcție. Este nevoie de timp pentru a construi o echipă competitivă”.

*De ce a refuzat FCSB

În cadrul discuției, Bogdan Andone a rememorat și momentul în care a avut oportunitatea de a colabora cu FCSB, una dintre cele mai mediatizate echipe din România. Deși a recunoscut că o asemenea ofertă reprezintă o oportunitate importantă pentru orice antrenor, tehnicianul a explicat că a ales să urmeze propriul drum profesional.

„Am luat decizia care am considerat că este cea mai bună pentru mine în acel moment. Uneori trebuie să alegi proiectul în care crezi și unde simți că poți construi ceva pe termen lung. Nu corespundem ca idei de fotbal și principii de joc”, a dezvăluit antrenorul aiudean. Acesta a precizat că fiecare decizie din carieră a fost analizată atent și raportată la obiectivele sale profesionale.

*Academia „Bogdan Andone”, o investiție în noua generație

Un capitol aparte al activității sale îl reprezintă academia de fotbal care îi poartă numele. Pentru Andone, formarea copiilor și a juniorilor reprezintă una dintre cele mai importante misiuni pentru viitorul fotbalului românesc. „Copiii trebuie să aibă condiții bune de pregătire și oameni care să le ofere îndrumarea corectă. Academia a apărut din dorința de a contribui la dezvoltarea lor și de a le oferi șansa de a evolua într-un mediu profesionist”, a explicat antrenorul.

Bogdan Andone consideră că succesul în fotbal începe de la nivelul grupelor de copii și juniori și că investițiile în educația sportivă sunt esențiale pentru apariția unor noi generații de performeri.

*Dezamăgirea provocată de Unirea Alba Iulia

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate a fost parcursul celor de la Unirea Alba Iulia și ratarea promovării în Liga 2. Bogdan Andone a mărturisit că a urmărit cu atenție evoluția formației albaiuliene și că rezultatul final a fost dificil de acceptat pentru toți cei implicați în proiect. „A fost o mare dezamăgire. Când vezi câtă muncă se depune și câtă pasiune există în jurul unei echipe, este normal să îți dorești ca eforturile să fie răsplătite prin promovare”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, tehnicianul este convins că experiența acumulată poate reprezenta un punct de plecare pentru viitoarele obiective ale clubului.

„În fotbal există și astfel de momente. Important este să înveți din ele și să continui să construiești. Dacă există seriozitate și continuitate, rezultatele vor apărea”, a mai spus Bogdan Andone în exclusivitate pentru Ziarul Unirea.

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