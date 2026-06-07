Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Creștinii ortodocși intră luni, 8 iunie 2026, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele patru mari perioade de post de peste an.
În 2026, postul va dura 21 de zile, până la 28 iunie 2026 inclusiv, fiind cea mai lungă perioadă de postire închinată celor doi mari apostoli din ultimii opt ani.
De ce are o durată diferită în fiecare an
Spre deosebire de Postul Crăciunului sau al Adormirii Maicii Domnului, Postul Sfinților Apostoli nu are o durată fixă. El începe în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii, iar încheierea are loc în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, celebrată anual pe 29 iunie. Din acest motiv, durata postului depinde de data Paștelui și poate varia considerabil de la un an la altul.
În anul 2026, Paștele a fost sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce a determinat o perioadă mai lungă între Rusalii și praznicul din 29 iunie. Astfel, postul începe pe 8 iunie 2026 și durează 21 de zile.
Semnificația duhovnicească
Postul este rânduit în cinstea marilor apostoli Petru și Pavel, considerați stâlpi ai Bisericii creștine. Tradiția bisericească îl leagă de pregătirea apostolilor pentru misiunea de propovăduire a Evangheliei după Pogorârea Sfântului Duh.
Credincioșii sunt îndemnați să îmbine înfrânarea alimentară cu rugăciunea, spovedania, participarea la slujbe și faptele de milostenie.
Rânduieli bisericești
Potrivit tradiției ortodoxe, postul nu înseamnă doar restricții alimentare, ci și participare mai frecventă la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe, intensificarea rugăciunii personale, spovedanie și împărtășanie, evitarea conflictelor, exceselor și distracțiilor considerate nepotrivite perioadei de post, precum și practicarea milosteniei și a faptelor bune.
Acest post este considerat unul dintre cele mai ușoare din calendarul ortodox din punct de vedere alimentar, deoarece include numeroase zile cu dezlegare la pește. În 2026, sunt prevăzute 12 astfel de zile.
Tradiții și obiceiuri populare
În cultura populară românească, postul este cunoscut și sub numele de Postul Sânpetrului. În multe regiuni ale țării, perioada este însoțită de obiceiuri și credințe transmise din generație în generație.
Printre tradițiile întâlnite în folclor se numără purtarea pelinului sau a usturoiului ca simbol al protecției împotriva răului, rugăciuni speciale pentru sănătate și pentru ocrotirea gospodăriei, pregătirea sufletească pentru sărbătoarea din 29 iunie și respectarea unor interdicții privind munca în ziua praznicului Sfinților Petru și Pavel.
În mediul rural, ziua de 29 iunie este asociată și cu începutul unor activități agricole de vară și cu numeroase credințe legate de vreme, recolte și protecția animalelor.
Cine au fost Sfinții Petru și Pavel
Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți împreună pe 29 iunie, deși au avut biografii foarte diferite.
Sfântul Apostol Petru a fost unul dintre cei doisprezece apostoli și este considerat primul dintre ucenici.
Sfântul Apostol Pavel, convertit după întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului, a devenit unul dintre cei mai importanți misionari și teologi ai creștinismului timpuriu.
Amândoi sunt considerați modele de credință, curaj și mărturisire a Evangheliei.
Pentru credincioșii ortodocși, această perioadă rămâne un timp de reflecție, rugăciune și întărire spirituală, în pregătirea uneia dintre cele mai importante sărbători dedicate apostolilor care au contribuit decisiv la răspândirea creștinismului.
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