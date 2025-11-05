Campioana Volei Alba Blaj, victorie de serviciu cu Medicina Târgu Mureș
Campioana Volei Alba Blaj a realizat o victorie de serviciu cu Medicina Târgu Mureș, scor 3-0 (25-12, 25-18, 26-24), într-un meci contând pentru etapa a șaptea a Diviziei A și disputat în avans
Volei Alba Blaj a învins în deplasare pe Medicina Tg. Mureș, scor 3-0, realizând al doilea succes extern consecutiv, după cel de sâmbătă, de la Lugoj (3-1)
Citește și: CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3, în Divizia A1 | Campioana, victorie muncită în Banat
Partida a durat 73 de minute, iar cele mai multe puncte le-au realizat Drussila Costa – 16, Bianca Grama – 11 și Mihaela Otcuparu – 10. Un simplu meci de antrenament pentru deținătoarea titlului, în compania unei nou promovate, punându-se doar problema duratei meciului, unul disproporționat. În setul al treilea, lipsa de concentrare și-a spus cuvântul, iar Medicina a condus cu 17-14 și 22-20, în acest interval accidentându-se și Ivanova. Blajul a revenit de la 21-23 și a egalat a preluat conducerea cu 24-23, dar gazdele au anulat o primă minge de meci,
Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a lipist de la această confruntare, fiind plecat în Spania pentru probleme de familie, fiind substituit de secundul Marco Chiodini. Volei Alba Blaj a folosit această confruntare pentru a miza pe jucătoare care au evoluat mai puțin, în vreme ce în distribuția adversă s-a regăsit Daria Ocenic (talentata jucătoare de 16 ani lansată de Volei Alba Blaj) – care a reușit 7 puncte.
Volei Alba Blaj a repurtat a treia victorie stagională, din 4 confruntări, și sâmbătă, la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena are parte de o altă confruntare facilă, cu „U” Cluj
