Președintele Nicușor Dan dorește condamnarea incidentului cu drona rusească de la Galați la summitul UE: ,,De netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”

Președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu președintele Consiliului European, António Costa, privind agenda summitului UE din 18-19 iunie, solicitând totodată includerea în concluziile reuniunii a unei condamnări ferme a incidentului provocat de drona rusească de la Galați.

„O convorbire consistentă avută astăzi cu Președintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie”, a transmis șeful statului, marți, pe Facebook.

Potrivit acestuia, una dintre temele abordate a fost incidentul provocat de drona rusească de la Galați. Președintele a precizat că a susținut includerea subiectului în concluziile Consiliului European și întărirea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei.

„Am susținut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene”, a afirmat președintele.

Șeful statului a calificat aceste incidente „de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”.

Președintele a mai anunțat că România „va urmări în continuare ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale în complementaritate cu inițiativele NATO pentru a asigura apărarea și securitatea europeană”.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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