Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în sferturile Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”!
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut acasă, în „Alba Blaj” Arena, scor 1-3 (20-25, 24-26, 25-19, 23-25), manșa tur din sferturile de finală ale Cupei CEV. duelul românesc cu CSO Voluntari
Citește și: Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena!
O înfrângere dureroasă și apăsătoare pentru echipa din „Mica Romă”, într-un meci pentru istorie, o confruntare specială în care a celebrat în fața fanilor meciul 100 în Europa!
Partida a durat 117 minute, iar MVP a fost Nicole Van de Vosse, cu 23 de puncte, tot atâtea câte a strâns și Vittoria Piani
La Blaj trebuia să fie o sărbătoare, cu o întâlnire jubiliară, cu importantă sentimentală, dar și în planul palmaresului.
Cele două rivale la supremația internă s-au confruntat, în premieră, într-o competiție continentală. Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, aflate într-o concurență acerbă în ultimii ani, au parte de 4 dueluri directe în 3 săptămâni, în semifinalele Cupei României și sferturile competiție continentale (returul este la București, miercuri, 25 februarie).
Primul set a fost dominat categoric de CSO Voluntari, care a condus confortabil (9-3, 14-6, 16-7) în fața unei echipe buimăcite și care părea că nu înțelege ce i se întâmplă. Al doilea parțial, Blajul a prins oarece culoare în obraji, a reușit să conducă în premieră (15-11), echilibrul fiind până în final 23-23. Gazdele anulează o minge de set într-un final pe muchie de cuțit, însă CSO Voluntari a reușit să se desprindă pe tabelă, conducând cu 2-0!!!
Numele Drussylei Costa, înlocuită în primul parțial, era tot mai des invocat în tribune, mai ales pe fondul evoluției modeste a favoritelor, CSO Voluntari fiind în prim-planul disputei și în al treilea parțial (5-10). Blajul nu cedează însă, egalează și preia conducerea (14-12), și se desprinde decisiv (24-19).
Meciul se încinge, Blajul este pe val (7-3) și nebunia s-a instalat în sală, în așteptarea unei noi remontada! Se face 10-10, confruntarea devine una pe muchie de cuțit, Voluntari egalând la 14 (după 11-14) și preluând conducerea (18-16). Blajul revine și conduce (22-18), se joacă la cote incandescente, cu 6 puncte consecutive ale gazdelor. Scorul se strânge iar (22-22), după o fază decisă după consultare video. Se face 22-33, egalează Piani, însă Voluntari are prima minge de meci (23-24) și o fructifică cu un as!
Iarăși o sală aproape plină, cu o pată de culoare oferită de elevii de la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, care au afișat mesajul „100”.
CSO Voluntari și-a luat o revanșă după eșecul din semifinala din Cupa României de săptămâna trecută (2-3 acasă) și are prima șansă de calificare în semifinalele Cupei CEV, returul, miercuri, 25 februarie, la București.
