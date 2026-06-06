România, între inflație galopantă și vulnerabilități strategice. Economist: „Țara care oferă lumii material de stand-up comedy”
România, între inflație galopantă și vulnerabilități strategice. Economist: „Țara care oferă lumii material de stand-up comedy”
Piețele financiare globale au traversat, vineri, 5 iunie 2026 una dintre cele mai tensionate ședințe din ultimele luni. Indicele Nasdaq a închis în scădere cu aproximativ 4%, acțiunile NVIDIA, cea mai valoroasă companie listată din lume, au pierdut 6%, aurul s-a depreciat cu 4%, iar Bitcoin a coborât cu 7%.
Potrivit economistului Radu Georgescu, declinul nu a fost provocat de un conflict militar sau de un incident geopolitic, ci de semnalele transmise de Rezerva Federală a Statelor Unite (FED).
Instituția monetară americană a indicat că ar putea înăspri politica monetară după ce inflația din SUA a urcat la 3,8% în aprilie, un nivel considerat îngrijorător pentru standardele economiei americane. În mod tradițional, băncile centrale combat inflația prin majorarea dobânzilor, măsură care reduce consumul și temperază creșterea prețurilor.
„O creștere a dobânzii FED produce efecte în lanț asupra întregii economii mondiale: credite mai scumpe, piețe bursiere aflate sub presiune și deprecierea activelor de risc”, susține economistul.
În contrast, Georgescu afirmă că România urmează o direcție complet diferită. Potrivit estimărilor sale, inflația din România a depășit 11% în luna mai 2026, în timp ce dobânda de politică monetară a Băncii Naționale a României se situează la 6,5%.
Diferența dintre cele două valori generează, în opinia sa, una dintre cele mai ridicate dobânzi reale negative din lume, situație care riscă să alimenteze în continuare presiunile inflaționiste.
Economistul critică dur strategia BNR, deși principalul mandat al instituției este menținerea stabilității prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației.
În analiza sa, problemele economice se suprapun peste alte vulnerabilități ale statului român. Georgescu susține că România a oferit, într-un interval foarte scurt, exemple atât de slăbiciuni în zona securității, cât și de lipsă de reacție în fața inflației.
„Am demonstrat că nu putem detecta o ambarcațiune cu explozibil care se apropie lent de coastă. Am demonstrat că nu ne preocupă nici măcar inflația care afectează populația. Și am oferit planetei întregi material de stand-up comedy”, afirmă acesta.
Concluzia economistului este una extrem de critică și ironică: dacă România nu ar exista, spune el, ar trebui inventată. Măcar pentru a furniza subiecte de umor unei lumi care privește cu uimire contradicțiile dintre realitățile economice și deciziile autorităților.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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