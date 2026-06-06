Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat de 46 de ani din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii: Este cercetat pentru EVADARE

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat de 46 de ani din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii: Este cercetat pentru EVADARE

Vineri, 5 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiu, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evadare.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 5 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din Sebeș l-au identificat pe bărbat, în timp ce se afla în scara blocului unde locuiește.

Acesta ar fi părăsit locuința la care s-a stabilit executarea măsurii preventive a arestului la domiciliu, fără permisiunea organului judiciar.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.

sursa: IPJ Alba

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