Curier Județean

20 iunie 2026 | „Fii Om Bun”: Spectacol caritabil la Blaj, în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

De

„Fii Om Bun”: Spectacol caritabil la Blaj, în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități

Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Blaj organizează în data de 20 iunie, de la ora 17:30, spectacolul caritabil de muzică folk „Fii Om Bun”, care va avea loc la Pizzeria Opera, din Parcul „Avram Iancu” din Blaj.

Scopul evenimentului este de a susține terapiile recuperatorii și activitățile educaționale destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități din cadrul asociației.

Publicul este invitat să participe la o seară de muzică de calitate, în acorduri de chitară, alături de artiștii: Felicia Pop, Gabriela Pădurean, Ioan Ivan, Feri Teglas și Grupul Motto.

Pentru rezervarea locului, se achită o contribuție de 50 de lei în contul Asociației Maltez Blaj:

RO55 RNCB 0007 1311 8211 0001

„Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0742 125 868.

Vă așteptăm cu drag!”, a precizat președintele Societății de Ajutor Maltez – filiala Blaj, Crina Velicea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

6 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 iunie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 iunie 2026

De

Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false O tânără din Alba a fost prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false.  Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iunie 2026, în jurul orei 17.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Condamnat pentru violență și scandal public, un bărbat de 45 de ani din Roșia Montană a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 iunie 2026

De

Condamnat pentru violență și scandal public, un bărbat de 45 de ani din Roșia Montană a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Roșia Montană a fost reținut de polițiști și încarcerat după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu […]

Citește mai mult