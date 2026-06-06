20 iunie 2026 | „Fii Om Bun”: Spectacol caritabil la Blaj, în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități

Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Blaj organizează în data de 20 iunie, de la ora 17:30, spectacolul caritabil de muzică folk „Fii Om Bun”, care va avea loc la Pizzeria Opera, din Parcul „Avram Iancu” din Blaj.

Scopul evenimentului este de a susține terapiile recuperatorii și activitățile educaționale destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități din cadrul asociației.

Publicul este invitat să participe la o seară de muzică de calitate, în acorduri de chitară, alături de artiștii: Felicia Pop, Gabriela Pădurean, Ioan Ivan, Feri Teglas și Grupul Motto.

Pentru rezervarea locului, se achită o contribuție de 50 de lei în contul Asociației Maltez Blaj:

RO55 RNCB 0007 1311 8211 0001

„Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0742 125 868.

Vă așteptăm cu drag!”, a precizat președintele Societății de Ajutor Maltez – filiala Blaj, Crina Velicea.