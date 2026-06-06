Care este formula de echipă cu care CSM Unirea Alba Iulia abordează finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal: Meciul meciurilor pentru „alb-negri”

SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia se întâlnesc, sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 17.30, în județul Ilfov, într-un meci cu miză uriașă, în care se decide ultima echipă care obține promovarea în Liga 2 în sezonul competițional 2025-2026.

Confruntarea reprezintă punctul culminant al unui sezon lung și solicitant, iar pentru ambele formații este șansa de a transforma eforturile din ultimele luni într-o performanță majoră.

experiența mai multor tentative de promovare în ultimii ani. Echipa traversează o perioadă favorabilă, fiind neînvinsă în ultimele etape și demonstrând constanță atât în joc, cât și în rezultate. Acest aspect îi oferă încredere înaintea duelului decisiv.

De cealaltă parte, CSM Unirea Alba Iulia vine după una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, obținută în semifinala barajului. Succesul categoric din faza precedentă a consolidat moralul grupării albaiuliene și a confirmat forma bună pe care echipa o traversează în acest final de campionat.

În tabăra Unirii, accentul a fost pus în pregătirea meciului pe analiza adversarului și pe gestionarea tuturor scenariilor posibile. Staff-ul tehnic a acordat o atenție deosebită detaliilor tactice și aspectului mental, conștient că într-o partidă cu o asemenea miză diferența poate fi făcută de concentrare, inspirație și capacitatea de a gestiona presiunea momentului.

Site-ul ziarulunirea.ro vă prezintă formula de echipă aleasă de „principalul” Unirii Alba Iulia, Dragoș Militaru, pentru partida catalogată pe bună dreptate drept meciul meciurior pentru „alb-negri”:

Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Ondreykovicz – Ardeiu, Jorza/cpt., Pîntea – Mihaiu, Fetița, V. Borcea; rezerve Ștfean, Golda, Banyoi, Glonț, Miclăuș, Giurgiu, Banu, Blănaru

SC Popești-Leordeni: Rădulescu – Pătrășcoiu, Leafu, Boiangiu, Nadolu, Fîrținescu, Nijindja, Nicola, Sin, Căpraru, Dane; rezerve Achiriloaei, Bobaru, M. Gheorghe, Balgiu, Fl. Niculae, Mutu, M. Ion, Maeschi, Al. Munteanu. Antrenor Petre Pașculea

Arbitri: Fl. Andrei (Târgu Mureș), E. Tocai (Sibiu), M. Ionescu (Bradu), rezervă A. Răcoare (Curtea de Argeș) Observatori A. Ioniță și D. Ionescu (București)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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